Slovenskí hokejisti do 20 rokov prvýkrát trénovali v hlavnej hale

Red Deer 20. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si v pondelok prvýkrát zatrénovali v Peavey Mart Centrium, hlavnej hale v Red Deere a dejisku základnej B-skupiny nadchádzajúcich juniorských MS. V rámci tréningu odohrali aj modelovaný zápas, pričom na ľade sa prvýkrát po karanténe objavil Servác Petrovský.



Sedemnásťročný útočník absolvoval uplynulých šesť dní v samoizolácii. Dôvodom bol kontakt s pozitívnym spoluhráčom v klube Owen Sound Attack ešte pred pripojením sa ku kempu slovenskej "dvadsiatky" v Red Deere. Hoci mal Petrovský samé negatívne výsledky PCR testov, na základe rozhodnutia úradov kanadskej provincie Ontário, v ktorej bol v kontakte s pozitívnym, musel zostal v karanténe dlhšie než ostatní. Až po piatich negatívnych PCR testoch od 15. decembra a jednom negatívnom antigénovom teste v pondelok ráno ho organizátori uvoľnili z izolácie. "Konečne som sa mohol pripojiť k tímu. V izbe už som mal toho dosť," uviedol pre hockeyslovakia.sk Petrovský. "Bolo to frustrujúce. Snažil som sa myslieť pozitívne, robiť nejaké cvičenia v izbe. Okrem toho som si pozrel viacero zápasov NHL, sledoval som aj Netflix. Viac možností som nemal."



Dovedna 27 hráčov začalo tréningovú prípravu na juniorský šampionát 18. decembra po troch dňoch v izolácii. V úvode prvého pobytu na ľade tak mali ťažšie nohy a dlhšie sa rozbiehali. Petrovský musel v pondelok prekonať až šesťdňový deficit bez ľadu: "Bolo to náročné. Prvé kroky boli ťažké. Aj preto, že ráno som musel absolvovať antigénový test a čakať na výsledok. Nestihol som sa ani poriadne rozcvičiť. Postupom času som sa cítil lepšie a verím, že zajtra to bude ešte lepšie."



Slováci mali pôvodne v pondelok absolvovať prvý prípravný zápas proti Fínsku. Organizačný výbor šampionátu však pred dvoma dňami spolu s príslušnými úradmi a federáciami pristúpil k sprísneniu protipandemických opatrení, ktorých súčasťou bola aj redukcia počtu prípravných duelov. Namiesto minimálne dvoch by mal odohrať každý tím pred ostrým štartom MS aspoň jeden. Slováci by doň mohli naskočiť 23. decembra popoludní kanadského času. Na potvrdenie i meno súpera zatiaľ čakajú, informoval web hockeyslovakia.sk.