Slovenská dvadsiatka začala prípravu na šampionát

Zvolen 30. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartovali záverečnú prípravu na svetový šampionát pondelňajším nástupom do bubliny vo Zvolene. Všetci hráči a členovia realizačného tímu pred ním absolvovali PCR test na koronavírus, pričom všetkých 58 výsledkov bolo negatívnych.



Tréneri juniorskej reprezentácie museli na poslednú chvíľu riešiť zmenu na nominačnom zozname. "Markus Michalík nemohol nastúpiť do bubliny pre zdravotné ťažkosti, namiesto neho sme zavolali Artura Turanského," uviedol pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Róbert Petrovický.



Hráči a tréneri strávia dva týždne v bubline pod Pustým hradom a vyše tri v izolácii v Edmontone. "Pre každého z nás to bude nová situácia. Musíme sa rešpektovať, byť zodpovední, starať sa o seba.



V prvej zvolenskej etape nás bude viac, v druhej už menej, keďže nomináciu zredukujeme. Od toho momentu nabehneme na veci, ktoré budeme chcieť nacvičovať podrobnejšie. Bude to ťažké, nové, ale verím, že to zvládneme," povedal Petrovický.



Ten bude mať do 6. decembra k dispozícii 45 hokejistov, z toho piatich brankárov. Na Mikuláša zredukuje trénerský štáb nominačný zoznam o desať mien, v hre o letenku do Edmontonu tak zostane 30 hráčov a päť brankárov.



O miesto prišiel zabojovať aj 18-ročný obranca Marko Stacha, ktorý ešte v nedeľu hral zápas za Duklu Trenčín v Nitre a pomohol hosťom k triumfu 6:3.



"Cítim sa skvele. V posledných zápasoch sa mi hralo dobre, aj preto verím, že si formu prenesiem do reprezentácie a pomôžem tímu," uviedol mladý obranca, ktorý odohral na uplynulom juniorskom šampionáte v Česku tri stretnutia a zaradil sa k triu najlepších slovenských hráčov na turnaji.



Verí, že k presvedčeniu trénerského štábu mu môžu pomôcť aj skúsenosti, ktoré získal od bratov Nicka a Drewa Shoreovcov. Americkí legionári v Trenčíne nazbierali v štyroch dueloch dovedna trinásť kanadských bodov. "Mal som možnosť sedieť vedľa Nicka Shorea v kabíne, tak som si od neho pýtal nejaké rady. A dostal som ich. Obaja sú skvelí hokejisti, bola radosť s nimi hrať," povedal pre hockeyslovakia.sk Stacha.



O miestenku na šampionát prišiel zabojovať aj 18-ročný útočník Ján Lašák, ktorý dorazil do Zvolena z fínskeho Jokeritu:



"Som pripravený. Uvedomujem si, že je tu veľa hráčov a bude ťažké dostať sa do záverečného výberu, určite ťažšie ako inokedy. Urobím však všetko, aby som sa do Kanady dostal."



Na severe Európy nastúpil na štyri zápasy a zaknihoval dve asistencie. "Prvých desať dní som strávil v karanténe, v ktorej som podľa plánu robil, čo sa dalo. Neskôr som bol pozitívny. Už pred vyše týždňom som sa však vrátil na ľad. Teraz sa cítim dobre a pripravene," dodal Lašák.