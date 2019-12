Slováci uzavreli súpisku na MS20, pribudli Lackovič a Stacha

Konečná súpiska SR 20 na MS v Česku:



Brankári: Samuel Hlavaj, Samuel Vyletelka, Jakub Lackovič

Obrancovia: Marcel Dlugoš, Dávid Mudrák, Boris Česánek, Martin Bučko, Martin Vitaloš, Samuel Kňažko, Oliver Turan, Marko Stacha

Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Oliver Okuliar, Kristián Kováčik, Adam Paulíny, Dominik Jendek, Jakub Minárik, Marek Minárik, Viktor Ďurina, Róbert Džugan, Michal Mrázik, Maxim Čajkovič, Daniel Vladimír Tkáč

Třinec 30. decembra (TASR) - Tréneri slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov uzavreli súpisku hráčov, s ktorými dohrajú svetový šampionát juniorov v Česku. Je na nej 23 hokejistov, z toho traja brankári, osem obrancov a dvanásť útočníkov. Mužstvo v pondelok opustil trinásty útočník Nicolas Ferenyi. Informoval web SZĽH.Doteraz bolo na súpiske 21 mien, trénerský štáb na čele s hlavným koučom Róbertom Petrovickým na ňu dopísal brankára Jakuba Lackoviča a obrancu Marka Stachu. Obaja v prípade rozhodnutia realizačného tímu môžu zasiahnuť už do najbližšieho stretnutia. Naspäť do klubu v Trenčíne sa vrátil Ferenyi, ktorý sa po oznámení konečnej nominácie pripojil k tímu na Štedrý deň ráno. Na šampionáte neštartoval.Už po úvodných dvoch dueloch proti Kazachstanu (3:1) a Fínsku (1:8) majú Slováci istotu štvrťfinále. V třineckej základnej A-skupine ich ešte čakajú dve vystúpenia. V pondelok od 19.00 h proti Švajčiarsku a na Silvestra od 15.00 h proti Švédsku.