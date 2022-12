Hokej-MS20: Slováci uzavreli súpisku, na zozname zatiaľ 21 mien

Nominácia Slovenska pre MS juniorov 2023:



Brankári: Patrik Andrisík, Adam Gajan, Matej Marinov



Obrancovia: Šimon Bečár, Maxim Štrbák, Dávid Nátny, Šimon Nemec, Pavol Funtek, Šimon Groch



Útočníci: Adam Žlnka, Filip Mešár, Róbert Bačo, Adam Sýkora, Dalibor Dvorský, Servác Petrovský, Samuel Honzek, Libor Nemec, Peter Repčík, Alex Čiernik, František Dej, Marcel Štefančík

Moncton 26. decembra (TASR) - Na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov si nezahrajú slovenskí obrancovia Marián Moško s Borisom Žabkom a útočník Tim Danielčák. Vedenie reprezentačného tímu zverejnilo v pondelok finálnu nomináciu, v ktorej sa nachádza zatiaľ 21 mien. Traja brankári, šesť obrancov a dvanásť útočníkov.Na súpiske pre šampionát môže byť 23 hráčov. Maximálne dve zmeny môžu nastať iba v prípade zranenia niektorého z nich. S tímom zatiaľ zostáva štvorica Michal Laurenčík, Jozef Viliam Kmec, Martin Mišiak a Alex Šotek, ktorá sa na súpisku nedostala. Hlavný tréner tak má aktuálne k dispozícii 22 korčuliarov a troch brankárov.Slovenské mužstvo absolvovalo v nedeľu prvý tréning v aréne v Monctone.povedal pre Hockey Slovakia kouč Feneš.Hlavného trénera na chvíľu vystrašila situácia zo záveru tréningu. Odrazený puk nešťastne trafil do hlavy útočníka Adama Sýkoru, ktorý dlhšie ležal na ľadovej ploche. Jeho zranenie však napokon nebolo vážne a vyžiadalo si zopár stehov na pravom uchu.V pondelok 26. decembra boli na programe prvé štyri zápasy majstrovstiev sveta juniorov v Halifaxe a Monctone. V slovenskej B-skupine nastúpili Fíni proti Švajčiarom a Američania proti Lotyšom. V A-skupine si zmerali sily Švédi s Rakúšanmi a Česi s Kanaďanmi.Slovenskí reprezentanti zasiahnu do boja v utorok, keď o 17.00 SEČ vyzvú fínskych rovesníkov. V pondelok ich čakal jeden dopoludňajší tréning.doplnil Feneš.