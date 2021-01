Mladí Slováci vo štvrťfinále proti Američanom

MS hráčov do 20 rokov /Edmonton/

A-skupina



Kanada – Fínsko 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)



Góly: 4. Cozens, 27. Holloway (Pelletier, Schneider), 33. Krebs (Byram, Zary), 59. Cozens – 46. Lambert (Niemelä, Pärssinen)



Tabuľka:



1. Kanada 4 4 0 0 0 33:4 12*



2. Fínsko 4 3 0 0 1 16:8 9*



3. Nemecko 4 1 1 0 2 14:28 5*



4. SLOVENSKO 4 1 0 1 2 5:13 4*



---------------------------------------



5. Švajčiarsko 4 0 0 0 4 5:20 0



*-postup do štvrťfinále

B-skupina



Česko – Rakúsko 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)



Góly: 27. Kubíček, 33. Lang (Haš, Svozil), 39. Lang (Myšák, Kubíček), 40. Přikryl (Mužík), 42. P. Novák (Raška, Jiříček), 57. Jiříček (Vitouch, P. Novák), 60. Myšák (Lang, Teplý)



Švédsko – USA 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)



Góly: 2. Helleson (Brink, Berard), 4. Zegras (Faber), 22. Johnson (Zegras, Turcotte), 24. Turcotte (Kaliyev)



Tabuľka:



1. USA 4 3 0 0 1 25:5 9*



2. Rusko 4 2 1 0 1 16:9 8*



3. Švédsko 4 2 0 1 1 14:9 7*



4. Česko 4 2 0 0 2 10:14 6*



--------------------------------------



5. Rakúsko 4 0 0 0 4 1:29 0



*-postup do štvrťfinále

Program štvrťfinále (časy v SEČ):



sobota 2. januára



18:00 Rusko – Nemecko



21:30 Fínsko – Švédsko



nedeľa 3. januára



01:00 Kanada – Česko



04:30 USA – SLOVENSKO

Edmonton 1. januára (TASR) – Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa vo štvrťfinále MSJ v Edmontone stretnú s reprezentantmi USA. Američania zdolali v noci na piatok Švédov 4:0 a s deviatimi bodmi sa stali víťazmi B-skupiny. Štvrťfinálový duel SR s USA je v Rogers Place na programe v sobotu 2. januára o 20:30 miestneho času (v nedeľu 3. januára o 4.30 SEČ).Američania si v treťom zápase po sebe udržali čisté konto. Brankár Spencer Knight zlikvidoval všetkých 27 striel švédskych hráčov a zaznamenal svoju druhú nulu na šampionáte.USA od úvodu dominovali, už v 4. minúte viedli 2:0, v 24. minúte si vypracovali štvorgólový náskok, ktorí si potom bez problémov postrážili až do konca.O góly víťazov sa postarali Drew Helleson, Trevor Zegras, Ryan Johnson a Alex Turcotte. Zegras vedie produktivitu MSJ so ziskom 13 bodov (6+7).povedal pre oficiálny web šampionátu kapitán USA Cameron York. Tri korunky"po rekordnej sérii 54 víťazstiev v základnej fáze MSJ prehrali už druhý zápas po sebe, v noci na štvrtok podľahli Rusom 3:4 po predĺžení.Švédi obsadili v tabuľke B-skupiny so siedmimi bodmi tretiu priečku a vo štvrťfinále narazia na rivalov z Fínska. Tí v boji o prvé miesto v A-skupine prehrali s Kanadou 1:4. Dva góly domácich dal Dylan Cozens, po jednom pridali Dylan Holloway a Peyton Krebs, jediný gól Fínov dal v tretej tretine za stavu 0:3 Brad Lambert.Kanaďania nedali súperovi šancu, prestrieľali ho jasne 40:19.zdôraznil dvojgólový strelec Cozens.priznal fínsky obranca Mikko Kokkonen.Kanaďania ovládli A-skupinu, vyhrali ju bez straty bodu, s impozantným skóre 33:4. Vo vyraďovacej fáze sa stretnú s Českom, ktoré vo svojom záverečnom zápase v B-skupine deklasovalo nováčika z Rakúska 7:0 a obsadilo v tabuľke štvrtú priečku. Štvrťfinálové boje začnú v sobotu 2. januára, otvorí ich duel Ruska s Nemeckom o 18:00 SEČ.