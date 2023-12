Švédi prišli o stopercentnú bilanciu, Fínom podľahli 4:5

MS do 20 rokov v Göteborgu



A-skupina (Scandinavium):



Švédsko – Fínsko 4:5 po predĺžení a nájazdoch (0:2, 4:1, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 24. Born (Östlund, Willander), 27. Lekkerimäki (Östlund, Sandin-Pellikka), 29. Lindstein (Edstrom, Stenberg), 35. Bystedt (M. Hävelid, Unger Sörum) – 13. Männistö (Kaskimäki, Keskinen), 19. Hämeenaho (Naukkarinen), 28. Halttunen (Keskinen, Kulonummi), 59. Nyman (Halttunen, Hämeenaho), rozh. nájazd Nyman







tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 3 0 1 0 17:5 10*



2. Kanada 3 2 0 0 1 15:4 6*



3. Fínsko 4 1 1 0 2 14:13 5*



4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:22 3



-------------------------------



5. Nemecko 3 1 0 0 2 6:14 3



* - istý postup do štvrťfinale



Göteborg 31. decembra (TASR) - Hokejisti Švédska utrpeli na domácich MS hráčov do 20 rokov v Göteborgu prvú prehru. V nedeľu podľahli v severskom derby Fínsku 4:5 po predĺžení a nájazdoch, prvenstvo v základnej A-skupine však mali isté už pred zápasom. V boji o semifinále ich čaká štvrtý tím z, ktorým budú Švajčiari alebo Česi. Fíni sú priebežne na tretej priečke a budú štvrťfinálový súper Slovenska, ak Nemci vo večernom súboji nevyhrajú nad favorizovanou Kanadou.Švédi inkasovali v severskom derby s Fínskom vôbec prvé góly na šampionáte, keď po prvej tretine prehrávali 0:2. Štyrmi zásahmi v prostrednej časti hry však skóre otočili, no Jani Nyman pri hre bez brankára vyrovnal v predposlednej minúte na 4:4 a ten istý hráč rozhodol aj nájazdy. Švédi ovládli skupinu so ziskom 10 bodov. Fíni si pripísali dve víťazstvá a nazbierali päť bodov. Štvrťfinále je na programe v utorok 2. januára. Nemci potrebovali vo večernom zápase bodovať proti obhajcovi titulu Kanade, aby sa vyhli súboju o záchranu proti Nórsku (4. januára).