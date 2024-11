V nominácii na záverečnú prípravu je 34 mien

Nominácia SR 20 na záverečnú prípravu pred štartom juniorských MS /zdroj: SZĽH/:



Hráči: Michal Prádel (Barani Banská Bystrica), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava/HO Hamikovo Hamuliakovo), Roman Kukumberg (HC Slovan Bratislava/HK Trnava), Matúš Vojtech (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Róbert Fedor (HK Dukla Michalovce-mládež), Milan Pišoja (HK Dukla Ingema Michalovce/HC 19 Humenné), Tomáš Pobežal (HK Nitra), David Kodhaj (MMHK Nitra/HC Nové Zámky), Samuel Barcík (HK Rysy Spišská Nová Ves), František Dej (HK Dukla Trenčín), Stanislav Gron (HKM Zvolen/HK Detva), Adam Cedzo (HC Oceláři Třinec, ČR), Ján Chovan (Tappara Tampere, Fín.), Lukáš Klečka (Södertälje SK, Švéd.), Samuel Kupec (Blainville-Boisbriand Armada, Kan.), Adam Beluško (Brandon Wheat Kings, Kan.), Leo Eperješi (Coquitlam Express, Kan.), Jakub Chromiak (Kitchener Rangers, Kan.), Juraj Pekarčík (Moncton Wildcats, Kan.), Andreas Straka, Peter Valent (obaja Quebec Remparts, Kan.), Tobias Pitka (Victoria Grizzlies, Kan.), Richard Baran, Theo Kiss (obaja Des Moines Buccaneers, USA), Peter Císar, Alan Lenďák (obaja Fargo Force, USA), Maxim Štrbák (Michigan State University, USA), Luka Radivojevič (Muskegon Lumberjacks, USA), Andrej Párička (Shreveport Mudbugs, USA), Samuel Urban (Sioux City Musketeers, USA), Miroslav Šatan ml. (Sioux Falls Stampede, USA), Lukáš Fürsten (South Shore Kings, USA), Daniel Alexander Jenčko (University of Massachusetts University, USA)







Program SR 20 počas záverečnej prípravy na MS v Kanade:



štvrtok 12. decembra



24.00 Slovensko – Nemecko /Charlottetown/







nedeľa 15. decembra



19.00 Slovensko – Nemecko /Moncton/







piatok 20. decembra



23.00 Slovensko – Fínsko /Cornwall/







nedeľa 22. decembra



01.00 Slovensko – USA /Kingston/

Bratislava 27. novembra (TASR) - Celkovo 34 hráčov figuruje v širšej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov pre záverečnú fázu prípravy na juniorský svetový šampionát. Väčšia časť odletí s tímom v pondelok 9. decembra do Montrealu, alebo sa k nemu v kanadskom dejisku pripojí, zvyšných sedem hokejistov sa pridá k mužstvu 16. decembra po prvej prípravnej fáze. O zapojení útočníka Dalibora Dvorského do prípravy rozhodne klub NHL St. Louis Blues.uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner SR 20 Ivan Feneš. Od 9. decembra bude mať k dispozícii všetkých európskych hráčov, po 15. decembri a posledných dueloch v zámorských juniorkách sa k nim pridajú aj legionári s kanadských a amerických súťaží:Slovenskému výberu zatiaľ chýba potvrdený príchod najväčšej hviezdy z ročníka 2005 Dvorského. Draftovej voľbe číslo desať pre klub St. Louis Blues z minuloročného draftu sa darí na farme v Springfielde (AHL) a klope na dvere NHL.povedal Feneš.Slovenskúčaká historicky jeden z najskorších odchodov do zámoria v súvislosti s juniorským šampionátom. Už v pondelok 9. decembra naberie výprava smer Montreal, odkiaľ sa presunie letecky do mesta Charlottetown a odohrá prvý prípravný duel s Nemeckom. Autobusom odcestuje do Monctonu, kde absolvuje aj druhý súboj. Následne poletí späť do Montrealu a naberie smer Cornwall. V meste na kanadsko-americkej hranici bude mať rozložený tréningový stan osem dní. Nasledovať budú ďalšie dva prípravné súboje, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a o deň neskôr v Kingstone (22. decembra stredoeurópskeho času) proti USA. Až 23. decembra sa Slováci presunú do dejiska šampionátu v Ottawe.vysvetlil Feneš.Od 26. decembra čakajú Slovákov v TD Place – menšej ottawskej aréne – štyri stretnutia v základnej fáze. Postupne nastúpia proti Švédsku, Švajčiarsku, Česku a Kazachstanu.dodal Feneš.