Hokej-MS20: Vitaloš kapitánom Slovákov:

Třinec 26. decembra (TASR) - Martin Vitaloš povedie ako kapitán slovenských hokejistov do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Třinci. V tejto funkcii bol aj v predchádzajúcich prípravných zápasoch, na šampionáte si ju prvýkrát vyskúša v piatkovom stretnutí s kazašskými rovesníkmi (15.00 h).



Obrancovi švédskeho juniorského tímu Rögle BK budú asistovať Róbert Džugan a Kristián Kováčik. "Veľmi ma teší, že môžem chlapcov viesť. Trošku som to očakával, ale v kabíne bolo viac adeptov na 'céčko'. Verím, že všetci sa budeme povzbudzovať a navzájom si pomáhať. Cieľ v prvom zápase je víťazstvo, urobíme preň maximum," povedal Vitaloš pre stránku hockeyslovakia.sk.



Do hry môže zasiahnuť aj útočník Michal Mrázik, ktorého v závere prípravy pribrzdilo zranenie. V úvode duelu s Českom (2:4) si zlomil nos: "Nešťastné prvé striedanie. Dostal som rukami do tváre. Nos bol zlomený, ale hlava, našťastie, v poriadku. Bolesť už je miernejšia, môžem hrať."



Tréner Róbert Petrovický bol prvého súpera Slovákov pozorovať 21. decembra. V prípravnom zápase v Kravařoch podľahol nováčik elitnej kategórie Rusku 0:5. "Každý súper je ťažký, má svoju kvalitu. Od začiatku musíme hrať maximálne koncentrovane. Musíme zabojovať, ísť si po víťazstvo vlastnou cestou, maximálnym úsilím v tímovom duchu."