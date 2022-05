Zlatí chlapci z Göteborgu: Od triumfu Slovenska uplynulo 20 rokov

Na 66. Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Göteborgu (Švédsko) vyhrali slovenskí reprezentanti 11. mája 2002 vo finálovom zápase nad hokejistami Ruska 4:3 a stali sa majstrami sveta, foto z archívu. Foto: ARCHÍV TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z 11. mája 2002 je zlatý hokejový tím Slovenska po víťazstve 4:3 nad Ruskom vo finále na MS v Göteborgu. Foto: Archív TASR/Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z 12. mája 2002 slovenskí hokejoví reprezentanti prileteli do Bratislavy z Göteborgu po zisku historicky prvého titulu majstrov sveta v ľadovom hokeji. Na snímke Rastislav Staňa na galérii budovy letiska M.R. Štefánika. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke z 12. mája 2002 slovenskí hokejisti Žigmund Pálffy (druhý sprava v popredí) a Rastislav Staňa (vpravo) posielajú bozky víťaznej trofeji. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Göteborg 10. mája (TASR) - Už 20 rokov uplynie v stredu od najvýznamnejšieho úspechu slovenského kolektívneho športu. Hokejisti získali 11. mája 2002 titul majstrov sveta vo švédskom Göteborgu. Žiadny iný tím v akomkoľvek olympijskom odvetví nedobyl v samostatnej histórii na MS alebo na ME zlato.Nebola to nejaká náhoda, ani prvotriedna senzácia. Už historické striebro na MS 2000 v Petrohrade a stúpajúci počet hráčov v NHL naznačovali, že sa v novom miléniu schyľuje k nejakej forme úspešnej éry slovenského hokeja. Na MS 2001 do Nemecka cestoval slovenský tím so smelými ambíciami, ale štvrťfinálová prehra s Českom 0:2 znamenala pre obhajcov finálovej účasti iba 7. miesto. Neúspešná kvalifikácia ZOH 2002 s posledným štvrtým miestom v kvalifikačnej skupine zmiernila očakávania pred šampionátom vo Švédsku.Výsledky Slovenska v prípravných zápasoch tiež nenaznačovali, že sa schyľuje k prenikavému úspechu. Zverenci Jána Filca odštartovali sedmičku prípravných zápasov dvomi prehrami so Švédskom, ktorým to však onedlho vrátili v oveľa dôležitejších dueloch. Slováci v príprave nezdolali ani Česko, s ktorým z troch zápasov dva prehrali a jeden remizovali. Náladu si čiastočne zlepšili iba so Švajčiarmi, ktorých najskôr zdolali 6:1 a v generálke s nimi remizovali 3:3. Na šampionáte Slováci začali štvorčlennú základnú skupinu presvedčivým víťazstvom nad Poľskom 7:0 a to ešte nehrali viaceré posily zo zámoria, ktoré sa k tímu postupne pridali. Nasledovalo víťazstvo 5:4 nad Ukrajinou a prehra s Fínskom 1:3 znamenala konečné 2. miesto v úvodnej fáze.K slovenskému tímu sa pripojili útočníci Phoenixu Coyotes Michal Handzuš s Ladislavom Nagyom. Po ich príchode odletel z dejiska MS Ľubomír Hurtaj, ktorého vedenie tímu nedopísalo na súpisku. Los Angeles Kings v zostave s duom Žigmund Pálffy, Ľubomír Višňovský vypadlo v 1. kole, tiež Jozef Stümpel s Bostonom a všetci traja napokon posilnili národný tím v Göteborgu. Ako sa neskôr ukázalo, táto trojica mala zásadný podiel na celkovom triumfe.Slováci si v osemfinálovej F-skupine postupne poradili so Švédskom (2:1), Rakúskom (6:3) aj Ruskom (6:4). Výkonmi i výsledkami proti najväčším favoritom turnaja naznačili, že po dvoch rokoch opäť môžu myslieť na medailu. Po definitívnom uzatvorení slovenskej súpisky nastalo viacero zmien v zložení útokov. Obnovila sa petrohradská spolupráca Šatana s Handzušom a Bartečkom spred dvoch rokov a prvý útok vytvorili Bondra so Stümpelom a Pálffym. Práve dva elitné útoky sa gólovo podieľali na štvrťfinálovom víťazstve nad Kanadou 3:2. Slováci sa dokázali vyrovnať aj s nepriaznivými okolnosťami, keď nielenže nastúpili na štvrťfinále iba deň po zápase s Ruskom, ale museli naň cestovať do vyše 200 km vzdialeného Karlstadu. Ešte v závere 2. tretiny prehrával 0:2, no Bondra sekundu pred jej koncom znížil a góly Šatana a opäť Bondru znamenali postup do semifinále.V ňom sa domáci Švédi hotovali k odvete za osemfinálovú skupinu, ale opäť sa radovali Slováci. Aj v tomto súboji partia okolo kapitána Miroslava Šatana prehrávala 0:2, no góly Országha a práve "Šarkyho" (v 59. minúte) znamenali nerozhodné skóre 2:2. V predĺžení sa viackrát zaskvel brankár Ján Lašák, ktorý následne zmaril aj všetky pokusy Švédov v samostatných nájazdoch. V nich Pálffy a obranca Richard Lintner prekonali brankára Tommyho Sala a poslali Slovensko do finále.Sobota, 11. máj 2002, sa do histórie slovenského športu zapísala veľkými písmenami. Finále proti Rusku sa od úvodu vyvíjalo ideálne, rýchly gól Višňovského už v 1. minúte a Bondrov zásah z 13. znamenali náskok 2:0. Slováci neskôr viedli aj 3:1, no Rusi v 55. minúte vyrovnali gólom Sušinského. Dráma vyvrcholila najslávnejším gólom slovenskej hokejovej histórie. Pálffy, ktorý na turnaji odohral iba tri zápasy vyraďovacej fázy a zaznamenal v nich sedem bodov, sa dostal do prečíslenia dvoch proti jednému. Puk bekhendom posunul Bondrovi, ktorý sto sekúnd pred koncom tretej tretiny rozhodol o slovenskom víťazstve.povedal kapitán Miroslav Šatan, ktorý bol s 13 bodmi (5+8) najproduktívnejší hráč turnaja a získal aj cenu MVP pre najužitočnejšieho. Peter Bondra bol so 7 gólmi najlepší strelec MS a okrem nich sa do najlepšej šestky turnaja dostal aj najproduktívnejší obranca Richard Lintner (4+4).Slováci sa s medailou vrátili aj z nasledujúcich MS 2003 vo Fínsku, keď už pod vedením Františka Hossu obsadili 3. miesto. Na dlhší čas to bol posledný medailový úspech, na ktorý sa podarilo nadviazať až prekvapujúcim striebrom na MS 2012.Konečné poradie MS 2002: 1. SLOVENSKO, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Fínsko, 5. Česko, 6. Kanada, 7. USA, 8. Nemecko, 9. Ukrajina, 10. Švajčiarsko, 11. Lotyšsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Poľsko, 15. Taliansko, 16. Japonsko