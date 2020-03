Graňák zrušenie MS očakával, útok na 200. zápas musí počkať

Karlove Vary 21. marca (TASR) - Rozhodnutie o zrušení hokejových MS 2020 bolo pre obrancu Dominika Graňáka očakávané. Rekordér v počte zápasov v najcennejšom drese tak nebude mať v blízkej dobe možnosť pokoriť métu 200 reprezentačných zápasov, no tá pre neho nie je dôležitá. "Mrzí ma to v prvom rade pre to, že sa nehrá hokej," poznamenal.



Verdikt o definitívnom zrušení šampionátu sa dozvedel v Karlových Varoch. "Nič iné som neočakával. Bolo to jasné, preto som ani nesledoval dianie okolo toho. Do istej miery chápem, že kompetentní chceli ešte počkať na vývoj situácie a verili v jej zlepšenie. Bolo však zrejmé, že termín MS je príliš blízko na to, aby sa to dalo stihnúť," uviedol Graňák pre TASR.



Na februárovom Kaufland cupe sa po dlhšom čase vrátil do reprezentácie a MS 2020 mohli byť pre neho 13. v kariére. "V prvom rade som myslel na klubovú sezónu, v Karlových Varoch sme stihli odštartovať predkolo play off. Nad tým som uvažoval prioritne, na reprezentáciu som v tomto období príliš nemyslel. Keby som však dostal pozvánku, určite by som rád prišiel," uviedol Graňák, ktorý má na konte 194 reprezentačných zápasov.



Možnosť zvýšiť svoj rekordný zápis však nateraz nedostane. Vidinu okrúhlej 200-ky mu pripomínajú najmä žurnalisti, jeho prioritou to však nie je. "Takto sa na svoju hokejovú prítomnosť ani budúcnosť nepozerám. Nemrzí ma to pre to, že by som mal nejakú zápasovú métu, ktorú chcem dosiahnuť, ale pre to, že sa nehrá hokej. Nemôžeme robiť to, čo nás baví aj živí. Z tohto pohľadu ma to škrie, nejde mi o tých 200 zápasov," priznal Graňák.



Skúsený obranca oslávi 11. júna 37. narodeniny, no nad koncom kariéry neuvažuje. V Karlových Varoch má zmluvu aj na sezónu 2020/2021, v reprezentácii by sa rád objavil aj v budúcom ročníku. "Motiváciu mám vždy a zrušenie šampionátu to nijako neovplyvní. Iné to nebolo v tejto sezóne a myslím si, že inak to nebude ani v budúcej. Pred sebou mám prípravu na budúcu sezónu, ale je to vec, ktorá zatiaľ nie je na programe dňa. Všetci sa teraz iba snažíme prispôsobiť, pretože zažívame situáciu, na ktorú nie sme štandardne zvyknutí."



Obdobie po predčasnom konci českej extraligy trávi v karanténe v Karlových Varoch. "Na Slovensko pôjdem, až keď to situácia dovolí. Bol som si vedomý, že nie je ideálne cestovať a tak som si povedal, že si vo Varoch vybavím všetko potrebné tak, aby som neskôr mohol odísť a aby som sa až do začiatku prípravného obdobia nemusel vracať. Mohlo by to byť zložité. Tým, že sa nie je kam ponáhľať, som ešte ostal v Česku. Vary sú príjemné aj pre to, že v okolí sú lesy a je kam ísť," povedal Dominik Graňák.