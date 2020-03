Člen Rady IIHF: Nedajú sa organizovať akcie, keď je zakázané vychádzať

Praha 21. marca (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel hovoril o zrušení tohtoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku už vyše týždňa, no k definitíve prišlo až v sobotu. Dôvodom boli financie a poistka proti zrušeniu šampionátu.



Tú počas tohto týždňa uznala poisťovňa a tak vedenie IIHF nemuselo čakať na verdikt švajčiarskych orgánov a zrušilo šampionát. "Počas posledných dní prebiehali intenzívne jednania medzi IIHF, poisťovňou a národnými autoritami. Rada IIHF mohla rozhodnúť o zrušení preto, že poisťovňa uznala súčasnú situáciu na princípe zásahu vyššej moci, keď sa turnaj nedá uskutočniť. Na základe tohto uznania a potvrdenia nároku vychádzajúceho z poistnej zmluvy sme mali možnosť rozhodnúť o zrušeniu majstrovstiev," vysvetlil v rozhovore pre portál idnes.cz člen Rady IIHF Petr Bříza.



Medzinárodná federácia totiž od roku 2012 každý rok uzatvára poistku vo výške 250.000 švajčiarskych frankov, aby sa chránila pred situáciami, keď turnaj zruší vyššia moc. V tomto prípade pandémia koronavírusu, ktorá ochromila celý svet. "Pre IIHF je zásadné a kľúčové, že od roku 2012 uzatvára poistku, ktorá zahrňuje plnenie v prípade vyššej moci. Takže sa čakalo, kedy rozhodnutie padne. Nedajú sa organizovať akcie s viac než pár ľuďmi, v krajinách platia zákazy vychádzania. Vo chvíli, keď je svet paralyzovaný, si všetci uvedomujú, proti čomu stojíme. Nenašiel by sa asi nikto, kto by povedal, nech ideme hrať bez hráčov, divákov a v krajine, kde sa to zakáže. Tejto krízovej situácii a jej akcelerácii sme čelili od konca februára," pokračoval Bříza.



IIHF zároveň odložila aj svoj výročný Kongres, ktorý sa mal konať počas šampionátu v dňoch 21. až 23. mája v Zürichu a ktorý má právo rozhodovať vo výnimočných situáciách. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa uskutoční a tak ani to, či sa švajčiarske MS posunú o rok neskôr, prípadne úplne zrušia. Predstavitelia IIHF už predtým vylúčili presun šampionátu zo Švajčiarska do inej krajiny. "Áno, ten má tieto právomoci, schvaľuje legislatívu, usporiadanie turnajov. Ale teraz nebude, nastáva krízový variant, keď musia byť členovia Rady ďaleko intenzívnejšie v kontakte. Pripravíme návrh riešenia. Zrušila sa celá sezóna, musíme sa s tým vyrovnať," dodal pre idnes.cz.