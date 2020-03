Ramsayho mrzí zrušenie šampionátu, ale rozhodnutie IIHF rešpektuje

Bratislava 21. marca (TASR) - Sobotňajšie rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) nikoho neprekvapilo a väčšina športovej verejnosti ho očakávala už pred niekoľkými dňami. Rovnako to bolo aj v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie, ktorá tak prišla o vrchol sezóny. Tréner Craig Ramsay rozhodnutie chápe, ale zo zrušenia majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku bol sklamaný.



Kanadský kormidelník veril, že po nenaplnených ambíciách na vlaňajšom domácom šampionáte, sa so svojimi zverencami tento rok prebojuje do play off. O túto šancu ho nakoniec pripravilo sobotňajšie rozhodnutie IIHF, ktorá ho síce pár dní odkladala, ale nakoniec šampionát vo Švajčiarsku definitívne odpískala. MS sa mali konať od 8. do 24. mája v mestách Zürich a Lausanne.



"Keď som sa dozvedel správu o zrušení šampionátu, zostal som sklamaný. Minulý rok sme hrali skvele na domácich majstrovstvách sveta, mali sme na dosah dobrý výsledok. Verili sme, že tento rok ho ešte zlepšíme, že sa posunieme ďalej, že opäť budeme môcť konkurovať najlepším na medzinárodnej úrovni," povedal pre oficiálnu stránku slovenského zväzu.



Ramsay takúto situáciu nezažil počas dlhej hráčskej ani v trénerskej kariére. "Nepamätám si situáciu, ako je táto. Najhoršie, čo som zažil, bolo, keď počas play off o Stanleyho pohár v Buffale museli každých pár minút prerušiť hru a vyčistiť ľad, aby sme mohli pokračovať. Môj plán je zostať v kontakte s Mirom Šatanom aj s členmi realizačného tímu, s ktorými budeme ďalej plánovať prípravu na augustovú olympijskú kvalifikáciu. Verím, že situácia sa umúdri a turnaj zorganizujeme," uviedol.



Slováci zabojujú o účasť na ZOH 2022 v Pekingu na domácom turnaji D-skupiny na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Kvalifikácia sa odohrá v termíne od 27. do 30. augusta. Na ZOH sa predstaví 12 krajín. Okrem automatickej miestenky pre organizátora Čínu, si účasť zabezpečilo aj prvých osem tímov v rebríčku IIHF, platnému k 26. máju 2019. Zvyšné tri miestenky zostali pre víťazov záverečných kvalifikačných turnajov. Okrem bratislavského sa ďalšie dva odohrajú v Lotyšsku a Nórsku.



Ramsay verí, že situácia okolo pandémie koronavírusu sa upokojí a vedci čoskoro prídu s liekom. "Aktuálne dianie okolo vírusu je značne znepokojujúce. Veľa podujatí bolo zrušených alebo odložených ako u vás, tak aj u nás na Floride v Spojených štátoch, hranice sú uzavreté. Verím, že čoskoro nájdeme liek, ktorý pomôže všetkým ľuďom s týmto ochorením. Všetci moji slovenskí priatelia, tréneri a kolegovia – chýbate mi. Snáď sa čoskoro budem môcť vrátiť a budeme spolu pokračovať v najlepšej práci pre slovenský hokej. Buďte silní a opatrní, držte spolu," dodal.



Zrušenie MS očakávali aj ďalší členovia realizačného tímu. Podľa trénera brankárov Jána Lašáka to bolo jediné logické vyústenie a malo prísť už skôr. "Nie je nič dôležitejšie ako ľudské zdravie. Tímy nemôžu byť spolu, nie je možná žiadna spoločná príprava. V krajinách sú karantény, nie sú možné ani prípravné zápasy. Myslím si, že zrušenie šampionátu bolo jasné už niekoľko dní. Už som iba čakal, kedy Švajčiari ukončia ligu. Vtedy mi už bolo jasné, že sa to stane. Ja už mám po kariére a v tejto chvíli ma zaujíma iba zdravie mojej rodiny. Je to iné, ako keď sa aktívny hráč musí zaujímať o to, ako sa celá táto situácia vyvinie," povedal pre TASR.



Asistent trénera Vladimír Országh rovnako čakala takýto verdikt. "Rozhodnutie o zrušení šampionátu bolo viac-menej isté, čakalo sa už len na verdikt švajčiarskych úradov, aby IIHF mohla použiť poistku, ktorú mala. Situácia je náročná. Ligy v celej Európe, okrem zatiaľ prerušenej KHL a bieloruskej súťaže, ktorá sa hrá, sú zrušené. Hráči nemajú kde trénovať, arény sú pozatvárané, nie je ľad. Veľa štátov je v karanténe, zatvárajú hranice. Zrušenie MS bolo jediné riešenie v momentálnej situácii. Zdravie je ďaleko pred športovým podujatím. Či už som si ja návrat do reprezentácie prestavoval inak alebo nie – v tejto chvíli to nie je podstatné. Dôležité je, aby sme situáciu zvládli po celom svete a v budúcnosti sa mohli tešiť z ďalších turnajov," uviedol.



Po zrušení MS zruší vedenie slovenskej reprezentácie aj celú predšampionátovú prípravu, počas ktorej mala odohrať šesť zápasov v rámci Euro Hockey Challenge. Čaká sa ešte na oficiálne potvrdenie od SZĽH. "V posledných dňoch som bol v spojení prevažne s Mirom Šatanom, rozprávali sme sa na tému MS vždy, keď vyšla nejaká správa v súvislosti s nimi. Komunikoval som aj s Craigom Ramsaym, keďže sme plánovali organizovať kempy pred MS. Dohodli sme sa, že vzhľadom na aktuálne dianie budeme čakať, ako sa vyvinie. Napokon padla definitívna a nie je viac čo riešiť. Verím, že súčasná situácia nezasiahne organizáciu olympijskej kvalifikácie. Chcem však zdôrazniť, že momentálne je kľúčová zodpovednosť všetkých ľudí, aby sme vírus spoločnými silami porazili," dodal Országh.