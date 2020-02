P. Laviolette povedie hokejistov USA v pozícii hlavného trénera na MS

New York 26. februára (TASR) - Peter Laviolette povedie hokejistov USA v pozícii hlavného trénera na májových MS vo Švajčiarsku. Informoval o tom portál TSN.



Laviolette skončil v januári na poste trénera klubu zámorskej NHL Nashville Predators. K "predátorom" prišiel v máji 2014 a v roku 2017 priviedol klub prvýkrát v histórii do finále Stanleyho pohára. Predtým pôsobil v New Yorku Islanders (2001-2003), Caroline Hurricanes (2003-2009) a Philadelphii Flyers (2009-2014). S Carolinou vyhral v roku 2006 Stanleyho pohár.



"Peter je skvelý kouč a človek, ktorý mal úspech všade kde pôsobil. Sme nadšení, že bude opäť hlavný tréner nášho národného tímu," uviedol John Vanbiesbrouck, asistent výkonného riaditeľa pre hokejové operácie v USA Hockey.



Päťdesiatpäťročný Laviolette viedol hokejistov USA na troch šampionátoch, v roku 2004 s nimi získal bronzové medaily. MS 2020 sa uskutočnia od 8. do 24. mája v Zürichu a Lausanne.