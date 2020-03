Tréner nemeckých hokejistov Söderholm je zo zrušenia MS sklamaný

Bratislava 21. marca (TASR) - Po rozhodnutí Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) zrušiť tohtoročné majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku zavládlo v hokejovom svete sklamanie, no i pochopenie. Veľká väčšina hráčov, trénerov i funkcionárov si totiž v súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou nového koronavírusu nedokázala predstaviť organizáciu šampionátu.



"Je to výnimočná situácia, ktorá si vyžaduje mimoriadne opatrenia, a šport je v takýchto časoch druhoradý. Dúfam, že teraz celá krajina stojí pri sebe a že si v týchto ťažkých časoch pomôžeme. Súdržnosť je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým," povedal tréner Švajčiarska Patrick Fischer pre oficiálnu stránku tamojšej federácie.



Tréner nemeckej reprezentácie Toni Söderholm vyjadril sklamanie, že jeho tím nezúročí tvrdú prípravu počas celej sezóny. "Som sklamaný, že naše plány a tvrdá práca nebudú naplnené, no teraz je dôležitejšie zamerať sa na iné veci a spolu zvládnuť túto krízu." Nemecký reprezentačný útočník Dominik Kahun z Buffala Sabres takéto rozhodnutie očakával už dlhšie: "Je to ťažké rozhodnutie pre všetkých, ale myslím si, že už v niekoľkých uplynulých týždňoch bolo zrejmé, že k tomu príde."



Podobne reagoval aj reprezentačný tréner Johan Garpenlöv, ktorý sa dozvedel správu v deň svojich 51. narodenín. "Bolo to očakávané a aj správne rozhodnutie. Samozrejme ma mrzí, že nebudeme hrať na MS, veď je to pre Tre Kronor vrchol sezóny. No v tejto situácii je prirodzené zrušiť turnaj," uviedol pre oficiálnu stránku švédskej federácie.



"Pre tímy, hráčov aj fanúšikov je zrušenie majstrovstiev sveta určite sklamanie, vývoj však k takémuto rozhodnutiu smeroval. Výnimočná situácia vyžaduje výnimočné kroky a svetový hokej nie je výnimka. Česká reprezentácia sa na šampionát dlho pripravovala a v priebehu sezóny predvádzala výkony, za ktoré by som chcel hráčom, trénerom i členom realizačného tímu poďakovať," povedal prezident Českého hokeja Tomáš Král.



Ruská hokejová federácia (FHR) vyjadrila na svojej stránke poľutovanie nad zrušením turnaja, chápe však nevyhnutnosť takéhoto rozhodnutia zo strany IIHF. "Bezpečnosť a zdravie ľudí sú najvyššie priority. FHR ďakuje fanúšikom, hráčom, trénerom, všetkým, ktorí sa pripravovali na turnaj a podporili tím," píše sa vo vyhlásení.