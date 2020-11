IIHF s veľkou dilemou, Minsk môže nahradiť Moskva, Riga či Kanada

Šéf IIHF René Fasel Foto: TASR/AP

Bern 20. novembra (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) naďalej plánuje na prelome mája a júna 2021 zorganizovať svetový šampionát v Minsku a Rige, vzhľadom na koronavírusovú hrozbu a napätú politickú situáciu v Bielorusku však zvažuje aj plán B. Podľa ruských médií by mohla Minsk nahradiť ako druhé usporiadateľské mesto Moskva, švédske zdroje hovoria o presune celého turnaja do kanadskej "bubliny" a Lotyši začali pracovať s alternatívou, že by MS usporiadali samostatne.Slováci by sa na budúcoročných MS (21. mája-6. júna) mali predstaviť v základnej A-skupine v Minsk Aréne proti Rusku, Švédsku, Česku, Švajčiarsku, Dánsku, Veľkej Británii a domácemu Bielorusku. Od augustových prezidentských volieb v Bielorusku však každým dňom rastie zástup ľudí, ktorí volajú po zrušení či odložení šampionátu v Minsku. Odporcovia Alexandra Lukašenka už tri mesiace protestujú v uliciach Minska i ďalších miest a spochybňujú jeho znovuzvolenie za prezidenta. Voľby neuznávajú ani predstavitelia jednotlivých krajín, v Európskom parlamente sa začala spisovať petícia proti stretnutiu hokejového sveta v bieloruskej metropole.Vrcholní politickí predstavitelia Švédska, Fínska a predovšetkým zástupcovia lotyšskej vlády už viackrát žiadali o odobranie či odloženie usporiadateľského práva MS Minsku. Dôležitý je v tejto otázke predovšetkým lotyšský postoj, keďže krajina je spoluorganizátor šampionátu. Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevics zaradil prezidenta Bieloruskej hokejovej federácie i Dinama Minska Dmitrija Baskova na zoznam nežiadúcich osôb, ktoré nesmú vstúpiť do Lotyšska. K bojkotu turnaja vyzývajú aj líderka bieloruskej opozície Svjatlana Cichanovská, trojnásobná olympijská medailistka v plávaní Alexandra Herasimenová či basketbalistka Jelena Levčenková, ktorú nedávno pätnásť dní väznili za vyjadrenie postojov vo väznici Okrestina v Minsku.citoval Levčenkovú portál hockeyslovakia.sk. Mnohí bieloruskí športovci však verejne odsudzujú snahy o odobranie šampionátu či mlčia.Fínska vicepremiérka a ministerka pre vzdelanie a kultúru Annika Saarikkoová, do ktorej rezortu patrí aj šport, už prezradila, že ministri krajín Európskej únie pripravujú vyhlásenie, v ktorom budú požadovať neuskutočnenie MS v Bielorusku. Práve jej krajania vyhrali vlaňajšie MS na Slovensku.povedala pre fínske periodikum Maaseudun Tulevaisuus Saarikkoová.IIHF zatiaľ tieto hlasy nevypočula, vníma ich, avšak naďalej plánuje na prelome mája a júna 2021 usporiadať MS v Minsku a Rige. Vrcholiť by mal v pätnásťtisícovej Minsk Aréne. Aj tieto plány však môže IIHF ešte prehodnotiť, definitíva musí padnúť najneskôr začiatkom budúceho roka.uviedol v oficiálnom vyhlásení IIHF jej prezident René Fasel. Federácia momentálne čaká na analýzu stavu v oboch usporiadateľských krajinách. Jej zástupcovia si chcú byť istí, či vôbec dokážu Bielorusko a Lotyšsko spolupracovať.priznal Fasel. Ako uviedol web hockeyslovakia.sk, IIHF však netlačí iba čas, ale predovšetkým financie. Zrušenie šampionátu po tohtoročnom neusporiadaní turnaja vo Švajčiarsku by znamenalo pre IIHF i národné federácie veľké škody. Akékoľvek rozhodnutie bude mať veľmi zásadný dopad na ďalšie fungovanie IIHF i svetového hokeja. Dôležitá je aj otázka poistnej zmluvy. Už na jar sa ukázalo, že poisťovne vyplatia financie za zrušenie turnaja iba v prípade vyššej moci. Samotná IIHF nemohla švajčiarsky šampionát zrušiť, ak nechcela prísť o poistku. Práve poistná zmluva bude teraz dôležitá aj v prípade turnaja v Bielorusku a Lotyšsku.Medzičasom sa už objavili aj viaceré špekulácie, ako bude IIHF postupovať. Podľa jedných zdrojov by mohla popri Rige byť druhým usporiadateľským mestom Moskva. Ďalšie, najmä švédske zdroje, však hovoria o presune celého turnaja do kanadskej "bubliny". Lotyši už pracujú s alternatívou, že by turnaj usporiadali samostatne.povedal generálny sekretár Lotyšskej hokejovej federácie Viesturs Koziols. Ak by turnaj napokon usporiadali iba v pobaltskej krajine, museli by vyriešiť problém s druhou halou. Tamojšie médiá už informovali, že na modernizáciu niektorej z tamojších arén a jej prispôsobenie na hokejové potreby potrebujú Lotyši asi štyri mesiace. Oveľa väčší problém však budú financie. Organizačný výbor rižskej časti turnaja pracuje s alternatívou osemmiliónového rozpočtu, avšak ak by usporiadal celé podujatie, potreboval by ďalších päť miliónov eur. Od vlády už dostal 1,3 milióna eur, pripravuje sa ďalší milión. Bez divákov v hľadiskách však bude obťažné naplniť aj pôvodný rozpočet, ktorý počítal, že 90 percent príjmov bude z predaja vstupeniek.V ruských médiách sa už medzičasom objavili informácie, že René Fasel plánuje cestu do Moskvy a prediskutovať s prezidentom Vladimirom Putinom možnosť presunúť časť šampionátu vrátane skupiny so slovenskou účasťou do ruskej metropoly. Podľa viceprezidenta IIHF Kalerva Kummolu by to však bolo absurdné vzhľadom na šírenie koronavírusu v Rusku a fakt, že Rusko bola jediná krajina, ktorá počas prezidentských volieb otvorene podporovala Lukašenka. Na správy o možnom presune turnaja z Minska do Moskvy či dokonca do Kanady už zareagovali aj bieloruskí organizátori.citoval portál hockeyslovakia.sk z ich vyhlásenia.