Kapitánom Slovenska bude Ďaloga, asistentmi Hrivík a Jánošík

Riga 20. mája (TASR) - Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rige bude Marek Ďaloga. Realizačný tím vybral viacerých asistentov, popri skúsenom obrancovi budú v zápasoch alternovať. Do piatkového súboja A-skupiny proti Bielorusom naskočia s áčkom na drese Adam Jánošík a Marek Hrivík.



Marek Ďaloga mal kapitánske céčko na drese už v príprave pred MS, v počte štartov za národný tím (102) je najskúsenejší hráč. "Otázka kapitána či asistentov zakaždým predstavuje náročnú voľbu. Ďaloga je s nami od začiatku prípravy. Výborne vychádza so všetkými v tíme, preň aj pre nás trénerov je nesmierne dôležitý. Je to dozaista dobrá voľba," uviedol na instagrame hockeyslovakia.sk tréner Craig Ramsay.