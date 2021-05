Rusov posilní brankár Bobrovskij, Samsonova nepustil Washington

Riga 28. mája (TASR) - Hokejistov Ruska posilní na MS v Rige brankár Floridy Panthers Sergej Bobrovskij. Pôvodne mal zo zámoria priletieť Iľja Samsonov, ale brankára Washingtonu Capitals nepustil jeho klub zo zdravotných dôvodov.



Z Washingtonu tak napokon Rusov posilní iba obranca Dmitrij Orlov. Krátko po tom, čo musel Samsonov odmietnuť účasť na MS, sa Rusom otvorila možnosť priviesť Bobrovského, keďže Florida v noci na štvrtok vypadla v sérii play off NHL s Tampou Bay Lightning. Pre 32-ročného brankára pôjde o štvrtú účasť na MS, Rusko reprezentoval aj na ZOH a Svetovom pohári. V roku 2014 pomohol "zbornej" k zisku zlatých medailí a yyhlásili ho za najlepšieho brankára MS.



Rusi očakávajú okrem Bobrovského a Orlova aj útočníka St. Louis Vladimira Tarasenka. Bobrovskij bude po absolvovaní karantény k dispozícii až vo štvrťfinále, Orlov a Tarasenko by mali stihnúť záverečné dva zápasy v A-skupine so Švédskom a Bieloruskom.