Šampionát zatiaľ bez divákov, Aréna Daugava bude hotová neskôr

Riga 22. apríla (TASR) – V Rige v súčasnosti nie je možné, aby sa blížiaci svetový šampionát hokejistov konal za účasti divákov. Organizátori však dúfajú, že dostanú povolenie zriadiť v meste zóny pre fanúšikov. Dokončená zatiaľ nie je ani druhá Aréna Daugava, ktorá mala byť odovzdaná do prevádzky 17. marca. Dokončiť by sa mala do konca apríla.



Šéf organizačného výboru svetového šampionátu Edgars Bunciš pre lotyšské médiá uviedol, že rozhodnutie o prítomnosti divákov bude pravdepodobne prijaté na poslednú chvíľu: „Pripravujeme sa, ale situácia v krajine je taká, aká je. Otázka fanúšikov je dôležitá a aktuálna, diskutuje sa o nej na každom stretnutí. Dúfame však, že bude možné zorganizovať vonkajšie akcie - takéto miesta plánujeme v Rige zriadiť. Podľa môjho názoru je bezpečnejšie zhromažďovať sa vonku, ako byť v hale."



Organizátori tiež uviedli, že naďalej pracujú na protokole Covid-19. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) potvrdila základné princípy červenej bubliny, ktorá bude zahŕňať hráčov a ďalších ľudí. Príchod tímov do Rigy je naplánovaný na 16. mája a po troch dňoch izolácie a niekoľkých testoch budú môcť začať trénovať. V súčasnosti existujú tri bubliny - červená pre športovcov, modrá pre médiá a zelená pre zamestnancov a partnerov federácie a šampionátu. Ak napokon povolia účasť divákov, vytvorí sa štvrtá bublina. Všetkých 16 tímov bude počas šampionátu bývať v jednom hoteli. Rozhodcovia budú bývať na rôznych poschodiach, ale uzavretých.



V súčasnosti nie je známe ani to, či sa v lotyšskej metropole uskutoční kongres IIHF, ktorý je naplánovaný na 2. až 7. júna. Očakáva sa na ňom účasť 150 delegátov a 50 hostí. „Všetko závisí od epidemiologickej situácie. Dúfame, že sa kongres uskutoční," uviedol Bunciš. Náklady na kongres sa odhadujú na 380-tisíc eur. „Kongres je dôležitý, pretože sa na ňom musia predstaviť kandidáti na prezidenta IIHF a členov rady. Voľby sú naplánované na september a v stanovách sa uvádza, že kandidáti musia byť nominovaní na predchádzajúcom kongrese," uviedol generálny tajomník Lotyšskej hokejovej federácie (LHF) Viesturs Koziols.



V Rige mešká výstavba haly Daugava. Stavba mala byť hotová do 17. marca, ale práce sa oneskorili a nová dohoda počíta s dokončením stavebných prác do 30. apríla. Začiatkom mája by mali v hale pripraviť ľad. Prípravy pokračujú aj v Aréne Riga, kde už sú pracovníci televíznej infraštruktúry. V najbližších dňoch by mali do haly umiestniť autá od sponzora šampionátu.