Riga svoje čaro na MS neukáže, pandémia ju obrala o návštevníkov

Riga 18. mája (TASR) - Svetový šampionát hokejistov sa po pätnástich rokoch vrátil do Rigy. Metropola Lotyšska si však organizáciu športového sviatku predstavovala úplne ináč, ako to nakoniec dopadlo. Pretrvávajúca pandémia koronavírusu i napätá politická a sociálna situácia v susednom Bielorusku spôsobili, že Riga bude hostiť tohtoročné majstrovstvá sama, v bubline a aspoň spočiatku bez divákov a sprievodných akcií.



Riga prišla o možnosť predstaviť zahraničným návštevníkom, no i samotným hráčom, svoje krásy. Hlavné mesto krajiny, ktoré je zároveň historické, kultúrne, spoločenské i ekonomické centrum Lotyšska, obýva asi 630.000 ľudí z približne dvojmiliónovej krajiny. Je to najväčšie mesto a taktiež kultúrne, vzdelávacie, finančné, komerčné a priemyselné centrum celého Pobaltia. Nachádza sa v rižskom zálive pri ústí rieky Západná Dvina (Daugava). Mesto založili v roku 1201 a neskôr bolo dôležitou súčasťou združenia nemeckých obchodných miest Hanza. Historické centrum Rigy je zapísané v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO a samotné mesto sa vyznačuje výraznou secesnou architektúrou.



Spoločne so švédskym mestom Umea bola Riga v roku 2014 Európskym hlavným mestom kultúry, rok predtým ju čitatelia denníka USA Today zvolili za najkrajšie európske mesto, keď zdolala napríklad Prahu, Budapešť či Benátky. Rigu každoročne navštívi okolo 1,4 milióna turistov. Okrem historických budov, divadiel či múzeí patrí k architektonickým pamiatkam aj vysielacia veža, ktorá je s výškou 368,5 metrov najvyššou budovou v krajine i Pobaltí a jednou z najvyšších v celej Európskej únii. V Rige sa pravidelne konajú významné kultúrne, spoločenské a hudobné podujatia, ktoré však, ako všade na svete, zastavila pandémia koronavírusu.



Riga je zároveň športové centrum krajiny. Veľmi populárny je tu basketbal, klub Rgas ASK bol v 50. rokoch minulého storočia najlepší v celom Sovietskom zväze a taktiež v Európe, keď vyhral prvé tri edície Európskeho pohára. Riga bola jedným z hostiteľov ME mužov v roku 2015. Bohatú históriu má aj hokej, miestne Dinamo pôsobí od roku 2008 v Kontinentálnej hokejovej lige a združuje podstatnú časť hráčov reprezentačného kádra.



Tohtoročný svetový šampionát sa odohrá v dvoch miestnych halách. Aréna Riga má kapacitu na hokej 10.500 divákov, Olympijské športové centrum o dvesto menej. Je však otázne, či sa počas MS dostanú fanúšikovia na štadióny. Šéf Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel sa krátko pred šampionátom vyjadril, že by sa tak mohlo stať od štvrťfinálovej fázy. Tímom bude počas MS slúžiť aj tréningová hala Daugava. Tá sa nachádza neďaleko Arény Riga a organizátori ju dokončil len pár dní pred začiatkom šampionátu.