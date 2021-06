Na záver skupiny proti Česku, piati hráči si pamätajú prehru z 2018

A-skupina /Olympijské športové centrum/:



SLOVENSKO - Česko /utorok 1. júna, 15.15 SELČ/



priamy prenos RTVS na Jednotke

Riga 31. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti uzavrú svoje účinkovanie v A-skupine MS v Rige utorkovým derby zápasom s Českom (15.15 SELČ). Oba tímy bojovali o postup do štvrťfinále do záveru základných skupín a výsledky pondelňajších duelov veľa napovedali do ich postupových vyhliadok.Česi nastúpia proti Slovensku po dôležitom pondelkovom stretnutí s Dánskom, Slováci by radi zužitkovali deň voľna po zápase so Švédskom (1:3).Zverenci Filipa Pešána nemali ideálny vstup do MS 2021, keď prehrali s tímom Ruského olympijského výboru (Ruskom) aj Švajčiarskom. Po zisku iba dvoch bodov za víťazstvo nad Bieloruskom 3:2 po predĺžení si už ďalšie zaváhania nemohli dovoliť. So Švédmi síce prehrávali 0:2, no výborným výkonom v tretej tretine otočili na 4:2, čím si udržali šancu na štvrťfinále. Tú potvrdili očakávaným víťazstvom nad Veľkou Britániou (6:1) a v pozícii favorita nastúpili aj proti Dánom. S ôsmimi bodmi a priebežným 5. miestom si ani proti nim nemohli dovoliť prehru.Slováci mali vydarený štart do šampionátu. Po víťazstvách nad Bieloruskom (5:2), Veľkou Britániou (2:1) a Ruskom (3:1) boli s 9 bodmi na najlepšej ceste do štvrťfinále. Vysoká prehra so Švajčiarmi (1:8) ich vzdialila od vytúženého postupu a definitívu ešte neznamenala ani výhra nad Dánskom 2:0. Proti Švédsku im v zamotanej situácii v skupine stačil k istote postupu aj jeden bod, ale po prehre 1:3 ho nezískali. Po zápase so severanmi bolo jasné, že ich k postupu môžu doviesť tri cesty: výhra Dánska nad Českom v riadnom hracom čase, bodový úspech Ruska v zápase so Švédskom alebo zisk aspoň bodu v utorkovom súboji s Českom. Po piatich zápasoch mali Slováci na konte 12 bodov, no prvýkrát od zavedenia súčasného hracieho formátu (v roku 2012) sa mohlo stať, že do štvrťfinále nepostúpi tím, ktorý získal 12 bodov. Slováci si na Česko verili a v prestížnom derby chceli nadviazať na výkony v zápasoch s ruským či dánskym tímom.Česi sú po Švajčiaroch (69) druhý najčastejší súper Slovákov, s ktorým doteraz odohrali 67 vzájomných zápasov. Celková vzájomná bilancia zahŕňajúca nielen zápasy na MS, ale aj ZOH či v príprave, hovorí o 14-tich víťazstvách Slovenska, siedmich remízach a 46-tich víťazstvách českého tímu. Ten vyhral uplynulých šesť vzájomných zápasov, predošlé víťazstvo SR (2:0) sa zrodilo v auguste 2017.Slovenský tím sa už 15-krát stretol s týmto súperom na svetovom šampionáte. Zatiaľ posledné víťazstvo Slovenska nad Českom (3:1) na MS je zo strieborných Helsínk v roku 2012. Odvtedy sa na MS zrodili dve víťazstvá Česka 3:2 po predĺžení. V roku 2014 s rozhodujúcim gólom Jakuba Klepiša, na MS 2018 zavŕšil český obrat Dmitrij Jaškin. Zo súčasného kádra si bolestivú prehru s vyrovnávajúcim gólom Martina Nečasa 10 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času pamätá päť hráčov: obrancovia Marek Ďaloga, Adam Jánošík a útočníci Dávid Buc, Pavol Skalický a Michal Krištof, ktorý v spomínanom zápase otvoril skóre. Dvomi duelmi práve s Českom uzavreli slovenskí hokejisti prípravné obdobie pred MS 2021, ale aj v nich ťahali za kratší koniec (0:2, 1:2).