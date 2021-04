Nemec a Slafkovský sa posunuli za rok zo SR 16 do áčka

Piešťany 19. apríla (TASR) - V nadchádzajúcom prípravnom dvojzápase s Lotyšskom dostanú v národnom tíme šancu aj traja juniorskí hokejoví reprezentanti. Samuel Kňažko, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský podávali celú sezónu vo svojich kluboch kvalitné výkony a zaujali aj v drese "dvadsiatky" v uplynulých dueloch s rovesníkmi z Česka. Trio tak čaká premiéra v reprezentačnom A-tíme, 18-ročný Samuel Kňažko by mal nastúpiť v utorkovom prvom stretnutí a 17-roční Šimon Nemec a Juraj Slafkovský v stredajšom druhom dueli s Lotyšmi.



„Prvé dojmy po príchode do mužstva sú fantastické. Som rád, že tu môžem byť. Budem sa snažiť čo najviac trénovať a získavať skúsenosti," povedal počas pondelkového online video callu s médiami Šimon Nemec. Nádejný obranca HK Nitra v uplynulých rokoch pravidelne nastupoval v mládežníckych reprezentáciách, teraz ho čaká debut v A-tíme. „Cítim, že tu je na tréningoch vyššie tempo ako v dvadsiatke. chalani dávajú kvalitnejšie prihrávky a majú kvalitnejšie strely. Som rád, že su tú so mnou aj viacerí spoluhráči z Nitry. Tým, že poznám pár chalanov, sa tu cítim lepšie."



Nemec ešte v minulej sezóne hral za reprezentačnú "šestnástku" a "osemnástku", následne sa posunul o kategóriu vyššie do SR 20. Štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov, ktoré sa uskutočnili v uzavretej "bubline" v Edmontone. Na klubovej úrovni odohral za Nitru 37 zápasov v základnej časti extraligy s bilanciou dva góly a 17 asistencií, vo vyraďovačke pridal ďalších päť štartov. Po vypadnutí v play off si sezónu predĺžil zápasmi v drese SR 20 a teraz ho čakajú ďalšie reprezentačné štarty: „Určite sa necítim byť po klubovej sezóne unavený. Toto je pre mňa práve nový impulz. Cítim sa ešte lepšie ako počas sezóny. Keď sa vrátim v čase späť, je neuveriteľné, kam som sa za rok posunul. Prešiel som počas neho všetkými vekovými kategóriami. Tým, že som tu v áčku, som splnil svoj prvý cieľ. Teraz mám pred sebou ďalší - pokúsiť sa zabojovať o miestenku na MS. Ak mi to vyjde, budem rád, ak nie, nebudem nahnevaný. Získam skúsenosti a posuniem sa ďalej."



Generálny manažér Miroslav Šatan, reprezentačný skaut Oto Haščák aj tréner Craig Ramsay sa rozhodli dať v príprave šancu hráčom, ktorí by mali byť budúcnosťou slovenského hokeja. Nie je úplne vylúčená ani ich účasť na MS, keďže tento rok žiaden tím z elitnej kategórie nevypadáva a je tak priestor na experimenty. Po vzhliadnutí dvojzápasu s Českom sa vedenie národného tímu rozhodlo dať príležitosť aj Slafkovskému. Šikovný útočník, ktorý hrá vo Fínsku za juniorský tím TPS Turku, pomohol v prvom prípravnom dueli s ČR k víťazstvu 5:2 dvoma gólmi a asistenciou. V druhom (3:4 sn) pridal dva body (1+1), pričom sa blysol lahôdkovým "lakrosovým" gólom spoza bránky. Aj Slafkovský ešte v minulom ročníku nastupoval za reprezentačnú 16-ku, 17-ku a 18-ku, na prelome rokov zaujal na MS do 20 rokov a teraz dostáva príležitosť ukázať svoje ofenzívne schopnosti na najvyššej reprezentačnej úrovni.



„Budem sa snažiť predviesť v čo najlepšom svetle a ukázať všetko, čo je vo mne. Dúfam, že to bude pre mňa úspešný štart," vyznal sa veľký talent slovenského hokeja. Pred svojím debutom v "áčku" necíti žiaden stres: „Nemám čo stratiť, len získať. Dám do toho všetko. Všetko, čo z toho vyplynie, bude pre mňa len plus. Som šťastný, že som dostal túto šancu, pred pol rokom by som ju určite nečakal. Je len na mne, ako zabojujem o miesto." Na prvých tréningoch v Piešťanoch reprezentačný benjamínok hneď okúsil, že v A-tíme je oproti "dvadsiatke" všetko podstatne rýchlejšie: „Museli sme si trochu zvyknúť na tempo. Myslím si, že od tréningu ku tréningu to bude lepšie. A čím sa chcem presadiť v reprezentácii? Najmä dobrou útočnou, ale aj defenzívnou hrou. Budem bojovať za každý kúsok na ľade."