Dánsko zdolalo Francúzsko 3:0, Dáni splnili úlohu favorita

A-skupina (Helsinki):



Dánsko - Francúzsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 17. Regin (Storm, M. Lauridsen), 26. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers), 59. Jakobsen (Storm). Rozhodcovia: Hansen (Nór.), Rekucki (USA) - Beresford (V. Brit.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3007 divákov.



Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen - Ehlers, Nielsen, Bau Hansen - Storm, Regin, Scheel - Aagaard, Bjorkstrand, Blichfeld - Poulsen, Jakobsen, Asperup – Meyer



Francúzsko: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault - T. Bozon, Fleury, Treille - Bertrand, Claireaux, Perret - Texier, Boudon, Rech - Leclerc, Ritz, K. Bozon - Fabre



Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 4 0 0 0 22:8 12



2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 19:7 12



3. Nemecko 5 4 0 0 1 18:12 12



4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9







5. SLOVENSKO 5 2 0 0 3 13:17 6



6. Francúzsko 5 1 1 0 3 8:12 5



7. Taliansko 5 0 0 1 4 9:24 1







8. Kazachstan 5 0 0 0 5 10:24 0



Helsinki 21. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili nad Francúzskom 3:0 v sobotnom zápase A-skupiny MS vo Fínsku. Po piatich vystúpeniach majú na konte 9 bodov a priebežne sú na 4. priečke zaručujúcej postup do štvrťfinále. Slovenský tím je pred stretnutím s Talianskom (19.20 SELČ) na 5. mieste a za Dánmi zaostáva o tri body.V prípade víťazstva Slovenska nad Talianskom a prehry Dánov s Kanadou by sa práve Dánsko a Slovensko mohli v záverečnom zápase skupiny popasovať o postup do štvrťfinále.Dáni nastúpia na ďalší duel v pondelok o 19.20 SELČ proti Kanade. Francúzi, ktorí sú s 5 bodmi na priebežnom 6. mieste, budú hrať už v nedeľu od 19.20 so Švajčiarskom.Lepší štart do zápasu mohli mať Francúzi, keď sa K. Bozon ocitol v ofenzívnej akcii sám pred brankárom Dahmom, ale neprekonal ho. Favorizovaní Dáni išli do vedenia v 17. minúte, keď prečíslenie dvoch proti jednému zakončil Regin - 1:0.Texier nevyužil v úvode druhej časti sľubnú príležitosť na vyrovnanie a v 26. minúte Dáni zvýšili náskok. Blichfeld v presilovke prestrelil Buyssea - 2:0. Dáni dostali hru pod kontrolu a na ich dvojgólovom náskoku nič nezmenilo ani viacero vylúčení v druhej tretine vrátane krátkej presilovky o dvoch hráčov.Francúzom sa nedarilo prekvapiť defenzívu súpera, ktorý hral koncentrovane a aj v tretej tretine viackrát pohrozil protiútokmi. Dáni si dávali pozor na vylúčenia, vyhli sa chybám a Francúzi sa do veľkej šance nedostali ani počas hry bez brankára. Jakobsen uzavrel v 59. minúte skóre gólom do prázdnej bránky - 3:0.