Dánsko zvíťazilo nad Kazachstanom 9:1 v A-skupine

A-skupina (Helsinki):



Dánsko - Kazachstan 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)



Góly: 3. Bjorkstrand (Bau Hansen, Larsen), 4. Scheel, 5. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen), 23. Storm (Ehlers, Jensen Aabo), 27. Poulsen (Jakobsen), 30. Blichfeld (Ehlers, Lassen), 40. Larsen (Bau Hansen, M. Lauridsen), 41. Regin (O. Lauridsen, Storm), 51. Blichfeld (M. Lauridsen, Bau Hansen) - 59. Savickij (Šestakov). Rozhodovali: Dehaen (Fr.), Ansons – Zunde (Lot.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:1, 3035 divákov.



Dánsko: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen, Kristensen – Ehlers, Nielsen, Blichfeld – Storm, Scheel, Regin – Bau Hansen, Meyer, Asperup – Jakobsen, Poulsen, Aagaard – Bjorkstrand



Kazachstan: Šutov (27. Rumjancev) – Svedberg, Sam. Danijar, Blacker, Orechov, Šalapov, Metalnikov, Beketajev – Akolzin, Šestakov, Ševčenko – Michajlis, Valk, Rachmanov – Starčenko, Savickij, Sagadejev – Petuchov, Paňukov, Gurkov – Asetov

Helsinki 14. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS vo Fínsku nad Kazachstanom vysoko 9:1. Ide o najvyšší výsledok doterajšieho priebehu šampionátu. Tromi gólmi sa na ňom podieľal útočník Joachim Blichfeld.Dáni nastúpia na ďalší duel v nedeľu 15. mája od 19.20 SELČ proti Švajčiarsku, hráči Kazachstanu budú hrať v rovnaký deň od 15.20 proti Francúzsku.Už úvod zápasu naznačil, že sa zrodí vysoké víťazstvo na úkor Kazachstanu. Po góloch Bjokrstranda, Scheela a Blichfelda bolo v 5. minúte už 3:0. Herne nebola prvá tretina až taká jednoznačná, Dáni však boli na koni a držali hru pod kontrolou.Po ďalších dvoch góloch, o ktoré sa postarali Storm a Poulsen, prišlo k výmene brankárov v kazašskom tíme. Ani to však príliš nepomohlo zmeniť obraz hry. Rumjancev si čisté konto udržal iba do 30. minúty, v ktorej inkasoval od Blichfelda - 6:0. Dáni hrali efektívne a gólom Larsena na 7:0 uzavreli druhú tretinu.Tretiu začali presným zásahom veterána Regina už v 48. sekunde a Blichfeld v 51. minúte skompletizoval hetrik - 9:0. Diváci videli aj desiaty gól zápasu, ten však padol do dánskej bránky. Favorit si neudržal čisté konto, keď Savickij v oslabení v 59. minúte prekonal Dahma a stanovil konečné skóre.