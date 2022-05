Slovákov privíta Helsinki Ice Hall

základné údaje o štadiónoch MS 2022 vo Fínsku:



Tampere/Helsinki 9. mája (TASR) - Dejiskami majstrovstiev sveta v hokeji sú Nokia Arena v Tampere a helsinská Ice Hall, v ktorej budú hrať svoje zápasy základnej A-skupiny aj slovenskí reprezentanti. Šampionát mala v hlavnom meste pôvodne hostiť väčšia a známejšia Helsinki Halli (predtým Hartwall Arena), no organizátori pristúpili k zmene po ruskej invázii na Ukrajinu.K výmene prišlo koncom marca a dôvodom je, že bývalú "Hartwallku" vlastnia ruskí majitelia. Organizácia Live Nation Finland na svojom webe informovala, že v štrnásťtisícovej hale zrušili okrem hokejového programu aj niekoľko koncertov. Medzi zrušené podujatia patrí napríklad turné Eltona Johna, Björk a populárneho cirkusového súboru Cirque du Soleil.Na Hartwall Arénu má výborné spomienky aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, s reprezentáciou SR tam na MS vybojoval striebornú (2012) a bronzovú medailu (2003). "" povedal Šatan po oznámení zmeny pre TASR.Štadión Ice Hall má kapacitu 8200 divákov a postavili ho už v októbri 1966. Od jeho vzniku je domovským stánkom hokejového klubu IFK Helsinki a od roku 1967 aj Jokeritu Helsinki, kým sa tím v roku 1997 nepresťahoval do vtedy novej Hartwall Areny. "Ľadovú halu" navrhli architekti Jaakko Kontio a Kauko Räike a dominuje jej presklené priečelie. V jej tesnej blízkosti je futbalový štadión IFK Helisnki Bolt Arena a taktiež slávny Olympijský štadión, na ktorom vyhral v roku 1952 tri zlaté medaily Emil Zátopek. Okrem športových podujatí sa v hale koná množstvo spoločenských udalostí či koncertov, medzi inými v nej vystupovali Frank Sinatra, Metallica, Deep Purple či Guns N' Roses.Ice Hall počas majstrovstiev sveta privíta zápasy A-skupiny ako aj dva štvrťfinálové súboje. Slovensko v nej postupne odohrá stretnutia s Francúzskom, Nemeckom, Kanadou, Švajčiarskom, Kazachstanom, Talianskom a Dánsko.Kým v Helsinkách sa bude hrať v "staručkej" hale, v Tampere to bude úplne naopak. Modernú Nokia Arenu totiž oficiálne otvorili len vlani 3. decembra päť mesiacov pred začiatkom šampionátu. S jej výstavbou začali v januári 2018 a odhadované náklady sa vyšplhali na 124 miliónov eur, jaj autorom je poľsko-americký architekt Daniel Libeskind. Moderná multifunkčná aréna pojme počas hokejových zápasov 13.455 divákov a na koncerty sa jej kapacita na sedenie zdvihne na 15.000. Slúži ako domáci stánok oboch tamperských hokejových klubov Tappara i Ilves. K štadiónu prináležia aj kancelárske priestory, byty, hotel a kasíno. Jej výhodou je aj to, že leží len asi 600 metrov od hlavnej železničnej stanice a 350 metrov od stanice diaľkových autobusov. Multifunkčná aréna slúži aj na spoločenské a kultúrne vyžitie a tento rok v nej vystúpia napríklad Eric Clapton a Sting.Nokia Arena privíta zápasy B-skupiny, v ktorej sa predstavia domáce Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Nórsko, Veľká Británia a Rakúsko, a odohrajú sa v nej aj dva štvrťfinálové súboje ako aj celá záverečná časť šampionátu vrátane bojov o medaily.