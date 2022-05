Kollár oslávil premiéru gólom: Ani neviem, ako sa mi to podarilo

Helsinki 21. mája (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Kollár ozdobil svoju premiéru na MS v Helsinkách gólom. V piatkovom zápase proti Kazachstanu (4:3) otvoril skóre a gólom zo svetového šampionátu zopakoval kúsok svojho otca. So svojím výkonom nebol úplne spokojný, ale zdupľoval dôležitosť víťazstva.



Slováci majú po ňom nádej na postup do štvrťfinále, musia však zvíťaziť aj v zostávajúcich dvoch zápasoch. "Vyhralo sa, to je základ. Gól bola len taká čerešnička na torte," povedal Kollár po zápase.



Slovenský center sa presadil po rýchlom protiútoku a prečíslení obrany Kazachov: "Napádali sme ich, ich hráč to dal Takáčovi rovno na hokejku. A vzápätí ma krásne našiel."



Kollár sa presadil proti Kazachstanu aj na MS hráčov do 20 rokov. V kanadskej Victorii na prelome rokov 2018/2019 zvíťazili Slováci 11:2, pričom mladý útočník dal vtedy hetrik. "Ani to neviem, ako sa mi to podarilo, ani teraz neviem, ako to padlo. Ale našťastie padlo," povedal Kollár.



Gólom na MS zopakoval zápis svojho otca, ten na svetovom šampionáte skóroval trikrát: "Otec mi hovoril, že mám hrať pokojne a že všetko príde."



Dvadsaťdvaročný hokejista sa dostal na súpisku tímu len vo štvrtok, po tréningu sa vyjadril, že ak dostane šancu, "pôjde bomby." "Nebolo to podľa mojich predstáv, ale je dôležité, že sme vyhrali. V prvej tretine sme spravili fauly, darovali sme im dva góly. To sa nesmie stať. V kabíne sme si povedali, že sa musíme upokojiť a že máme tím na to, aby sme to otočili. V tretej tretine sa oni vzchopili a začali hrať lepšie. Napádali nás, my sme si komplikovali situáciu tým, že sme nevedeli dať puky von. Ale našťastie sme to udržali," uzavrel Kollár.







/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/