Na Talianov v bránke opäť s Húskom, Pospíšil bude mimo zostavy

Helsinki 21. mája (TASR) - Do bránky slovenskej hokejovej reprezentácie sa v sobotnom večernom zápase (19.20 SELČ) postaví opäť Adam Húska. Tréneri pošlú proti Talianom na šiesty zápas na MS v Helsinkách rovnakú zostavu, akou končili piatkový súboj proti Kazachstanu (4:3), mimo nej zostane Kristián Pospíšil.



Lekár výpravy Pavol Lauko informoval, že brankár Patrik Rybár má stále problém so šľachou a potrebuje ešte niekoľko dní pokoj. "Do bránky pôjde Adam Húska. Musím vyzdvihnúť skvelý prístup Matej Tomeka, je príkladný. Ale v tejto situácii sme sa rozhodli takto," povedal tréner brankárov Ján Lašák.



Na dopoludňajšom rozkorčuľovaní boli na ľade len šiesti hráči, obrancovia Daniel Gachulinec a Mislav Rosandič, útočníci Pospíšil, Mário Lunter a Adam Sýkora, doplnil ich brankár Tomek. "Nastúpime s takou zostavou, aká včera končila. Jakub Minárik dostane po strete vo včerajšom zápase ešte voľno, Pospíšil bude mimo zostavy," uviedol asistent trénera Ján Pardavý.



Väčšina hráčov doobeda oddychovala, Pardavý k tomu povedal: "Duel s Kazachstanom bol večer, chalani išli do postelí neskoro. Preto musia byť čerství a potrebujú si oddýchnuť. Všetku energiu musia nechať na ľade v zápase s Talianskom."







/vyslaný redaktor TASR/