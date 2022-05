Nemeci vyhrali nad Talianmi 9:4, suverénna jazda favorita

A-skupina (Helsinki):



Nemecko - Taliansko 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)



Góly: 6. Karachun (J. Müller, Loibl), 7. Wissmann (Kastner), 14. Ehliz (Bittner, Michaelis), 18. Fischbuch (Wissmann, Reichel), 26. Reichel (Noebels, Michaelis), 35. Fischbuch (Reichel, Wissmann), 42. Ehliz (Michaelis, Schmölz), 43. Karachun (Schmölz, Loibl), 58. Soramies (Wissmann, Kastner) - 26. Traversa (Miglioranzi, Pietroniro), 48. Frigo (Petan), 50. Mantenuto (S. Kostner, Trivellato), 60. Petan (Hannoun, Glira). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Öhlund (Švéd.) - Beresford (V.Brit.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3311 divákov.



Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Gawanke, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Plachta, Michaelis, Ehliz - Fischbuch, Reichel, Noebels - Karachun, Loibl, Schmölz - Ehl, Kastner, Soramies



Taliansko: Fadani (14. Fazio) - di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger - S. Kostner, D. Kostner, Sanna - McNally, Mantenuto, Frank - Petan, Hannoun, Frigo - Deluca, Traversa, Insam - Mantinger



Tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 4 4 0 0 0 22:8 12



2. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 19:7 12



3. Nemecko 5 4 0 0 1 18:12 12



4. Dánsko 4 2 0 0 2 11:9 6



--------------------------------------



5. Francúzsko 4 1 1 0 2 8:9 5



6. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 9:14 3



7. Taliansko 5 0 0 1 4 9:24 1



--------------------------------------



8. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:20 0



Helsinki 20. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v piatkovom zápase "slovenskej" A-skupiny MS nad Talianskom jednoznačne 9:4. Základ suverénneho triumfu položili v helsinskej Ice Hall už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0.Nemci po úvodnej prehre s Kanaďanmi (3:5) zaznamenali štvrtú výhru za sebou a s 12 bodmi sa dotiahli v tabuľke na vedúce duo Kanada - Švajčiarsko. Ďalší zápas odohrajú v nedeľu, keď nastúpia proti Kazachstanu (15.20 SELČ). Taliani, ktorým patrí so ziskom jedného bodu naďalej 7. miesto, sa stretnú už v sobotu o 19.20 so Slovenskom.Nemci od úvodu potvrdzovali úlohu favorita. Okrem korčuliarskej prevahy ukázali aj vysokú efektivitu streľby, keď skórovali z prvých dvoch striel na bránku, presadili sa Karachun a Wissmann. V 14. minúte zvýšil na 3:0 Ehliz, ktorý tečoval strelu Bittnera a vyhnal z talianskej bránky Fadaniho. Ten nemal svoj deň, dostal tri góly zo štyroch striel. Nahradil ho Fazio, ktorý do konca tretiny inkasoval raz, keď ho prekonal strelou na vyrážačku Fischbuch. Favorit sa už potom nikam nehnal, napriek tomu naďalej dominoval a dokázal navýšiť svoj náskok. Až za stavu 5:0 dovolil súperovi zmerniť skóre zásluhou úspešného teču Traversu. Taliani nedokázali účinne brzdiť nemecké útoky, v úvode tretej časti Ehliz a Karachun svojimi druhými gólmi v zápase zvýšili už na 8:1. V samom závere hráči v čiernych dresoch zvoľnili a umožnili "azúrovým" tromi presnými zásahmi skorigovať výsledok.