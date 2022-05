O budúcoročné hokejové MS sa uchádzajú spoločne len Tampere a Riga

Helsinki 24. mája (TASR) - Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokeji sa s veľkou pravdepodobnosťou uskutočnia opäť vo Fínsku, ktoré kandiduje spolu s Lotyšskom. Turnaj sa mal pôvodne konať v Rusku, no vedenie IIHF odobralo krajine právu hostiť šampionát po vojenskej invázii na Ukrajinu.



Jedno z dejísk tohtoročných MS Tampere sa uchádza o usporiadanie spolu s Rigou, ktorá hostila hokejový sviatok vlani. O dejisku turnaja rozhodne v piatok kongres IIHF v Tampere, pričom fínsko-lotyšská kandidatúra zostala jediná.



Maďarsko totiž odstúpilo od plánovanej spoločnej kandidatúry so Slovinskom. Obe krajiny si začiatkom mája zabezpečili postup medzi elitu na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Ľubľane a na poste hostiteľa svetového šampionátu chceli nahradiť Rusko. Maďarský hokejový zväz sa však v pondelok vzdal kandidatúry pre chýbajúce garancie zo strany vlády.



Svetový šampionát sa mal uskutočniť v Petrohrade od 5. do 21. mája 2023, Slovinsko a Maďarsko chceli MS organizovať v rovnakom termíne v budapeštianskej hale MVM Dome a v Aréne Stožice v slovinskej metropole Ľubľana. Maďarsko ešte nikdy v histórii nehostilo turnaj elitnej kategórie MS, Ľubľana bola dejiskom MS v roku 1966.



IIHF zároveň v utorok oznámila, že Švajčiarsko nemá protikandidáta v boji o organizáciu MS v roku 2026 po tom, čo sa stiahol Kazachstan. Švajčiarsko malo hostiť šampionát v roku 2020, no ten sa nekonal pre pandémiu koronavírusu. Informovala agentúra AP.