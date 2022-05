Tréner Ramsay: Teší ma, že sme našli cestu k výhre

Helsinki 13. mája (TASR) - Hoci nedal gól, opäť ukázal, že má pred sebou veľkú hokejovú budúcnosť. Juraj Slafkovský patril v prvom zápase Slovákov na MS v Helsinkách medzi najlepších hráčov na ľade a odrazilo sa to aj na dôvere trénerov. Na ľade strávil v piatkovom dueli s Francúzskom 20 minút a 56 sekúnd, najviac z celého tímu. Aj jeho zásluhou Slováci zvládli vstup do turnaja po triumfe 4:2.Zverenci Craiga Ramsayho sa však na víťazstvo natrápili, ich súper odohral dobrý zápas. Tréner Slovákov na ich adresu nešetril chválou:Slováci viedli 2:0, Francúzi vyrovnali v druhej tretine na 2:2. Ďalšie dva góly však padli už len do siete Francúzska.povedal Slafkovský. Ku chybám, ktoré viedli k inkasovaným gólom, dodal:Bol to útok so Slafkovským, Pavlom Regendom a Milošom Romanom, ktorý dal dva góly Slovenska.povedal slovenský krídelník.Talentovaný útočník nezabudol ani na brankára Patrika Rybára, ktorý mal niekoľko dôležitých zákrokov:Trénera Ramsayho potešil najviac fakt, že jeho zverenci našli cestu k víťazstvu: