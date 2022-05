Slafkovský nechal odkaz „dvojtýždňovým“ trénerom

Helsinki 21. mája (TASR) - Juraj Slafkovský si pred trestným strieľaním v zápase proti Kazachstanu spomenul na Petra Cehlárika. Slovenský krídelník rozhodol gólom piaty zápas Slovákov na MS v Helsinkách, keď zopakoval zakončenie svojho spoluhráča z olympiády z Pekingu. V mixzóne po zápase zanechal aj štipľavý odkaz niektorým fanúšikom.



Slovenskí hokejoví reprezentanti aj vďaka gólu Slafkovského vybojovali na MS vo Fínsku druhé víťazstvo, keď zdolali Kazachstan 4:3. Skóre otvoril v 13. minúte Andrej Kollár, no Kazachovia ešte v prvej tretine otočili skóre dvoma presnými zásahmi v presilovkách. V druhom dejstve však Slováci v priebehu piatich minút strelili tri góly. O obrat sa postarali v päťminútovej početnej výhode Martin Fehérváry a Adam Liška, Slafkovský zvýšil na 4:2 z trestného strieľania. Paňukov v tretej tretine znížil na rozdiel jedného gólu, no Slováci si už víťazstvo udržali. V tretej tretine sme boli sme pod stresom, ale máme tri body a hotovo," povedal Slafkovský.



Mladý krídelník gólom potrestal faul Sagadejeva, ktorý ho nedovolene zastavil po individuálnom prieniku. Puk si dal najskôr do bekhendu a potom forhendovou strelou zakončil. Rovnakým spôsobom dal gól aj Peter Cehlárik na ZOH v Pekingu, po ktorom si Slováci vybojovali postup do semifinále. "Spomenul som si pred nájazdom na Cehla ako dával behkend a forhend. Veril som, že to padne," priznal 18-ročný mladík.



Už v sobotu večer čaká Slovákov šiesty zápas na turnaji proti Taliansku, v ktorom chcú zopakovať triumf. "V každom zápase chceme nadviazať na dobré veci a tri body sú cieľ aj proti Taliansku," povedal Slafkovský a na záver nechal odkaz: "Sme radi za toto víťazstvo. Všetci dvojtýždňoví tréneri sú šťastnejší a musia teraz hľadať, kde inde máme problém."







/vyslaný redaktor TASR/