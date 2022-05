Slováci pôjdu na Dánov v rovnakej zostave ako proti Taliansku

Helsinki 23. mája (TASR) - Pondelkový tréning pred kľúčovým zápasom na MS v Helsinkách neabsolvovali slovenskí hokejisti v kompletnej zostave. Chýbali brankár Patrik Rybár a útočník Jakub Minárik. Proti Dánsku by mali Slováci nastúpiť v rovnakej zostave ako v predchádzajúcom dueli proti Taliansku.



Rybára stále trápi členok, do nohy dostal injekciu. Minárik zasa pociťuje problém po tvrdom strete v súboji s Kazachstanom. "Zostava sa nebude meniť, ale nie preto, že bola víťazná," potvrdil asistent trénera Ján Pardavý.



Či nastúpia Slováci s ôsmimi obrancami ako proti Taliansku, o tom realizačný tím rozhodne neskôr. "Máme ešte čas do zápasu, rozhodneme sa neskôr, či pôjdeme s ôsmimi obrancami, alebo trinástimi útočníkmi," dodal Pardavý.



Útočník Minárik chcel v pondelok trénovať, Pardavý však prezradil, že to nešlo: "Urobil si test na bicykli a nedalo sa. Bude mimo zostavy."



Realizačný tím mal v pláne sledovať večerný zápas Dánska proti Kanade, na videu však hráčom ukážu videá z predchádzajúcich zápasov: "Videli sme Dánov v dueloch s Francúzskom a Švajčiarskom. Pozerali sme všetky ich zápasy, ale z týchto dvoch máme natočené veci, na ktoré chceme hráčov upozorniť. Ich obranné pásmo je najšpecifickejšie, na to sa musíme pripraviť," tvrdí Pardavý.







/vyslaný redaktor TASR/