Hokejisti Švédska vyhrali nad Rakúskom 3:1 v B-skupine

B-skupina (Tampere):



Švédsko - Rakúsko 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)



Góly: 3. Kellman (Klingberg, Bengtsson), 17. Friberg (Kellman), 33. Nordström (Bromé, Gustafsson) – 20. Schneider (Heinrich). Rozhodovali: Rohatsch (Nem.), Frandsen – Kroyer (obaja Dán.), Obwegeser (Švajč.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6993 divákov.



Švédsko: Högberg - Larsson, Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson, Lindholm, Tömmernes - Bemström, Wallmark, Bromé - Friberg, Kellman, Asplund - Klingberg, Nordström, Bengtsson



Rakúsko: Starkbaum - Maier, Hackl, Zündel, Heinrich, Kirchschläger, Wolf, Brunner, Wimmer - Kasper, Haudum, Ganahl - Schneider, Nissner, Raffl - Feldner, Baumgartner, Lebler - Huber, Achermann, Wukovits







Švédi mali ideálny vstup do zápasu, keď si Kellman našiel priestor a strelou bez prípravy prekonal Starkbauma - 1:0. Švédi mali lepší pohyb, ale v dvoch presilovkách v polovici prvej časti nepridali ďalší gól. Podarilo sa im to v 17. minúte, keď nekrytý Friberg zblízka zúročil prihrávku Kellmana. Rakúšania sa vrátili do zápasu gólom "do šatne," o ktorý sa strelou z pravého krídla postaral Schneider - 2:1.



Rakúšania v druhej časti čelili aktívnejším Švédom, nepúšťali ich do vyložených príležitostí a viackrát im hrozili z protiútokov. V 26. minúte nevyrovnal Haudum, keď v presilovke trafil do žŕdky. Dôležitý gól na 3:1 strelili Švédi v 33. minúte, keď Starkbaum neudržal strelu Bromého a Nordström zblízka dorazil puk do bránky.



Švédi mali hru pod kontrolou a vyhli sa zbytočných chybám. Snažili sa o štvrtý gól, Starkbaum však viackrát podržal svoj tím. Snahu Rakúska o kontaktný gól a zdramatizovanie záveru zmarilo oslabenie, počas ktorého si Severania postrážili koniec zápasu.



Tampere 14. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v základnej B-skupine MS vo Fínsku nad nováčikom elitnej kategórie Rakúskom 3:1. K víťazstvu ich nasmeroval rýchly gól v 3. minúte, po ktorom kontrolovali vývoj zápasu.Švédi nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 15. mája od 19.20 SELČ proti Česku, Rakúšania budú hrať v rovnaký deň od 15.20 proti USA.