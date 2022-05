Sýkorovi sa vyplatilo vypočuť Lašáka, strelil víťazný gól

Na snímke zľava slovenský hokejista Adam Sýkora a Taliani Ivan Deluca a brankár Andreas Bernard počas šiesteho zápasu základnej A-skupiny Slovensko - Taliansko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 21. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR - Martin Baumann

Helsinki 22. mája (TASR) - Veľké emócie lomcovali slovenským hokejistom Adamom Sýkorom po zápase s Talianskom na MS v Helsinkách. Mladý útočník sa stal vo veku 17 rokov a 254 dní najmladším strelcom Slovenska v histórii svetových šampionátov. Po zápase si ešte prevzal hodinky pre najlepšieho hráča SR v zápase. Sýkorov gól na 2:0 bol navyše víťazný, Slováci aj vďaka nemu zvládli dôležitý zápas a zvíťazili 3:1.Mladý útočník sa presadil tesne pred prvou prestávkou. Slafkovský potiahol puk do pásma, prihral vľavo rozbehnutému Sýkorovi a sedemnásťročný krídelník trafil do horného rohu.povedal Sýkora.Svoj prvý zásah na MS strelil s novou hokejkou a ako povedal, nebude ju meniť:Talentovaného mladíka sleduje na MS aj množstvo skautov z rôznych klubov NHL, nielen v zápase s Talianskom pútal ich pozornosť.Sýkora po góle netušil, že sa stal najmladším hráčom SR ktorý skóroval na MS, ďalšiu cenu dostal po zápase:V tretej tretine mal Sýkora prsty aj pri góle Tamášiho na 3:1. Práve po faule na neho išiel Talian na trestnú lavicu a početnú prevahu Slováci využili. Slovenský mladík išiel po zákroku súpera k ľadu, zábery na kocke ukázali, že ho trafil puk. Taliansky obranca však pridal aj krošček.rozosmial Sýkora novinárov a dodal:Tento triumf udržal Slovákov v hre o postup do štvrťfinále, o ktorý zabojujú v priamom súboji v utorok proti Dánsku.povedal Sýkora.Obranca Martin Fehérváry po svojom prvom góle na MS uviedol, že spoluhráčov pozve na večeru. Sýkora tesne po zápase netušil, čo si pripraví:/vyslaný redaktor TASR Michal Runák wr/