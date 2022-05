Tatar po triumfe apeloval na chyby: Zohráme sa a bude to lepšie

Helsinki 13. mája (TASR) - Líder slovenského hokejového tímu Tomáš Tatar už pred prvým zápasom na MS v Helsinkách upozorňoval, že to nebude ľahké. S Francúzmi však Slováci našli cestu k víťazstvu aj po tom, ako premrhali náskok 2:0. Kapitán Slovákov zdôraznil, že v ďalších dueloch nesmú robiť toľko individuálnych chýb.



Slovenskí hokejisti triumfovali v piatok nad Francúzskom 4:2: "Hrali sme dobre, viedli sme 2:0. Škoda chýb, ktoré nás stáli góly, ale výkon bol perfektný. Francúzi sú náročný súper a nech si nikto nemyslí, že sú slabí."



O úskaliach prvého duelu na MS hovoril Tatar už na predzápasovom mítingu: "Ja som hovoril chalanom, že nemôžeme poľaviť a ani robiť nejaké veci, keby to nešlo našou stranou. Nemalo by sa nám stávať, že robíme také chyby, budeme sa o tom určite rozprávať. Ale Paťo Rybár bol výborný a podržal nás v kľúčových momentoch. Máme mladé mužstvo, chceme hrať pekný ofenzívny hokej, no musíme sa poučiť. Po vyrovnaní sme sa však upokojili a tretiu tretinu sme zvládli super."



Jedna chyba prišla aj v závere zápasu v hre bez brankára Francúzov, keď Róbert Lantoši nevidel voľného Tatara a namiesto toho vystrelil z obranného pásma. Puk skončil mimo a hra sa opäť presťahovala do obranného pásma Slovákov. "Je to škoda, také veci by sa nemali stávať, zbytočne si komplikujeme život. Stáva sa to, nevyčítame si to, ale bolo buly v našom pásme a mohlo nás to stáť body. Ale zohráme sa a bude to gradovať," povedal kapitán Slovenska.



Tatar dal svoj gól v presilovej hre, Slováci ich hrali celkom štyri. Využili iba jednu, ale hra v početnej výhode mala fazónu. Slovenskí hokejisti si v presilovkách vyskúšali viaceré herné variácie. "Ja som najskôr napravo, ale skúšali sme to aj z druhej strany, v NHL to takto skúšajú niektoré tímy. Aj nám to vyšlo, ale Krištof šancu nevyužil. Máme nacvičené viaceré signály, budeme to skúšať," povedal Tatar.



Dva góly Slovenska dal Pavol Regenda, pričom druhý strelil do prázdnej bránky. Dve asistencie zaznamenal jeho spoluhráč z útoku Juraj Slafkovský a jednu ďalší člen formácie Miloš Roman. "Som rád že nás tréneri dali opäť spolu. Fungovalo to aj na ZOH a teším sa, že sme pomohli tímu, a verím, že ešte pomôžeme. Ten prvý gól mi stačil, ale v závere mi to ešte Juro posunul. Som rád, že padol ešte jeden," povedal Regenda. Pri prvom góle sa slovenský krídelník skvele zorientoval po dorážke: "Posúvali sme si rýchlo puky a ponúkali sme sa. Miloš Roman nahral Grmanovi a po jeho prihrávke sa mi to šťastne odrazilo."



Triumf oslávili po zápase aj slovenskí priaznivci, ktorí mali v 3700-člennom obecenstve veľkú prevahu. "Slovenský fanúšik je super, cestuje všade po svete. Cítili sme ich podporu," uzavrel Tatar.







