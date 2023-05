Reakcie médií na triumf kanadských hokejistov: Dokázali to. Už 28-krát

Tampere 29. mája (TASR) - Ohlasy médií na triumf kanadských hokejistov, ktorí v nedeľnom finále MS v Tampere zdolali Nemecko 5:2 a získali rekordný 28. titul majstrov sveta:





TSN (Kan.): "Kanada otočila zápas s Nemeckom a získala rekordný 28. titul, okrem toho má na konte aj 16 strieborných a osem bronzových medailí. Na majstrovstvách triumfovala druhýkrát za posledné tri roky."



Ottawa Sun (Kan.): "Kanada zdolala vo finále MS ´nadupané´ Nemecko. Hráči boli rozhodnutí, že na konci už nedovolia žiadne zaváhanie. Na turnaji, ktorý priniesol veľa prekvapení v základnej i vyraďovacej časti, vyhrala Kanada nad Nemeckom 5:2. Nemci zdolali po predĺžení USA a dostali sa do boja o zlato a Lotyšsko vyradilo vo štvrťfinále Švédsko a po triumfe nad Američanmi slávi bronz."



The Hockey News (Kan.): "Bol to ďalší pamätný medailový deň na majstrovstvách sveta. Kanada zdolala Nemecko 5:2 a Lotyšsko zaskočilo USA a získalo historický bronz. Kanada mala najväčšie zastúpenie z NHL, ktorú hrajú všetci jej hráči, okrem Adama Fantilliho. Toho čaká v júni draft."



IIHF.com: "Kanada otočila finále s Nemeckom a má zlato. Predstavila sa v 13 z uplynulých 21 duelov o titul, z nich vyhrala sedem a za uplynulé štyri roky má dvakrát zlato a dvakrát striebro. Nedeľňajšie víťazstvo bolo špeciálne pre 18-ročného Adama Fantilliho. Ten sa stal len druhým Kanaďanom a jedenástym hráčom, ktorý v tej istej sezóne vyhral zlato na juniorských MS i MS mužov. Pre Nemecko je prehra horkou pilulkou, ale strieborná medaila je jeho prvá od roku 1953, kedy súťažili iba tri tímy."



bild.de (Nem.): "Kanada bola príliš dobrá pre našich hokejových hrdinov, ktorí statočne bránili brankára Mathiasa Niederbergera, no na víťazstvo to bohužiaľ nestačilo. Aj tak si z MS odnášajú medailu po dlhých 70 rokoch."



sueddeutsche.de (Nem.): "Nemecko prehralo, no dosiahlo historický úspech. Kanada je Kanada, ale Nemecko už nechodí na majstrovstvá sveta, len aby neprehralo. Vo finále prehralo 2:5 napriek tomu, že dvakrát viedlo. Pre sebavedomý tím znamená striebro prvú medailu po 70 rokoch."



Diena (Lot.): "Lotyšsko v nedeľu zakončilo svoje najúspešnejšie majstrovstvá sveta ziskom bronz. V súboji o tretie miesto zdolalo USA 4:3 po predĺžení a získalo historické medaily. Hrdina Kristians Rubins."



Latvijas Avize (Lot.): "Lotyšsko zdolalo Ameriku 4:3 po predĺžení a získalo histirický bronz. Doteraz najlepšie umiestnenie na MS bola 7. priečka, ktorú obsadilo trikrát."



iSport (ČR): "A zase ta Kanada! Odmietla druhú rozprávku. Najslabší tím? Zlato hovorí za všetko."



iDnes.cz (ČR): "Dokázali to. Už 28-krát. Kanadskí hokejisti sa osamostatnili na čele poradia v počte získaných titulov z MS. Starostlivo dotiahnutým taktickým výkonom v opatrne vedenom finále 86. šampionátu zdolali senzáciu z Nemecka 5:2. O víťazný gól sa v čase 44:51 postaral Samuel Blais."



Iltalehti (Fín.): "Nemecko a Lotyšsko urobili rozruch. Prvé získalo striebro a druhé bronz, to by pred MS čakal len málokto. V prípade Lotyšska je to ešte väčšie prekvapenie, tím však hral na turnaji skvelý hokej."