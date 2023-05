Hokej-MS2023: Maskot šampionátu - po dvoch rokoch opäť ježko Spiky

Bratislava 11. mája (TASR) - Maskotom 86. svetového šampionátu v ľadovom hokeji v Tampere a Rige je Spiky. Ježko bol hlavnou tvárou už rižského šampionátu v roku 2021, ktorý však výrazne ovplyvnili opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu, a tak fanúšikovia nedostali možnosť stretnúť sa s ním. Aj preto sa organizátori tohtoročných MS rozhodli "dať mu druhú šancu".



Spikyho pred vyše dvoma rokmi vybrali spomedzi viac ako 100 návrhov hokejových fanúšikov nielen z Lotyšska, ale aj Bieloruska, ktoré malo pôvodne s Lotyšmi usporiadať šampionát. Organizátori sa k víťaznému návrhu priklonili preto, lebo ježko je jedným z najbežnejších zvierat na svete. Je vnímaný ako veľmi inteligentný a pohotový. "Každý mu môže závidieť jeho reakcie. A aj keď toto zviera nie je vôbec veľké, bojuje vždy až do konca, pričom využíva nielen pichliače, ale aj svoje ostré zuby," vysvetlili vtedy organizátori svoj výber.



O maskotovi rozhodovali fanúšikovia v Lotyšsku a Bielorusku počas prezentácií v nákupných centrách, ale aj v online anketách. Porota, ktorá napokon vybrala víťazný návrh, bola zložená z celebrít. Za Bielorusov v nej boli okrem iných štvornásobná olympijská víťazka v biatlone Daria Domračevová, olympijská víťazka v zápasení Anna Gusková, Lotyšo zastupovali napríklad gitarista skupiny Brainstorm Janis "Magic" Jubalts i spevák Intars Busulis.



Predložené návrhy hodnotila porota podľa niekoľkých parametrov: grafiky, korešpondencie s témou, tvorivosti a súladu postavy s tradíciami a kultúrou Bieloruska a Lotyšska. V oboch krajinách boli za rôzne nápady udelené rôzne ceny, pričom ten víťazný pochádzal od návrhárky Janis Burmeistersovej, ktorá získala najviac hlasov v Lotyšsku. V Bielorusku zvíťazil dizajn chrobáka Dmitrija Galinovského a Pavla Marčenkova.



Zo spoločnej kandidatúry v roku 2021 zišlo po veľkých nepokojoch v Bielorusku a tak Spikyho po rozhodnutí Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) obliekli iba do národných farieb Lotyšska. IIHF po vlaňajšej ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá prebieha s podporou Bieloruska, vylúčila obe krajiny zo svojich súťaží a taktiež odobrala tohtoročné MS Petrohradu, kde sa mali pôvodne konať. Nové dejiská v Tampere a Rige potvrdili delegáti až koncom mája 2022 a tak mali obe mestá málo času na prípravu. Aj z toho dôvodu sa oba organizačné výbory zhodli na návrate Spikyho. "Sme radi, že sa Spiky predstaví širšiemu hokejovému publiku. Bohužiaľ, kvôli prísnym obmedzeniam počas MS 2021 sa nám to nepodarilo. Spiky je skvelé riešenie a hokejoví fanúšikovia si ho zamilujú. Chcel by som vyjadriť vďaku svojim fínskym kolegom, s ktorými sme dospeli k tomuto rozhodnutiu rýchlo a profesionálne," píše sa v stanovisku lotyšských spoluorganizátorov.