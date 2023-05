Hokej-MS2023: Medailisti - kraľuje Kanada, SR má štyri cenné kovy

Prehľad medailistov na hokejových MS od roku 1920:



1920 Kanada, USA, Československo (Antverpy/zároveň ZOH)



1924 Kanada, USA, Veľká Británia (Chamonix/zároveň ZOH)



1928 Kanada, Švédsko, Švajčiarsko (St.Moritz/zároveň ZOH)



1930 Kanada, Nemecko, Švajčiarsko (Chamonix/Berlín)



1931 Kanada, USA, Rakúsko (Krynica)



1932 Kanada, USA, Nemecko (Lake Placid/zároveň ZOH)



1933 USA, Kanada, Československo (Praha)



1934 Kanada, USA, Nemecko (Miláno)



1935 Kanada, Švajčiarsko, Veľká Británia (Davos)



1936 Veľká Británia, Kanada, USA (GaPa/zároveň ZOH)



1937 Kanada, Veľká Británia, Švajčiarsko (Londýn)



1938 Kanada, Veľká Británia, Československo (Praha)



1939 Kanada, USA, Švajčiarsko, (Zürich/Bazilej)



1940-1946 bez MS



1947 Československo, Švédsko, Rakúsko (Praha)



1948 Kanada, Československo, Švajčiarsko (St.Moritz/zároveň ZOH)



1949 Československo, Kanada, USA (Štokholm)



1950 Kanada, USA, Švajčiarsko (Londýn)



1951 Kanada, Švédsko, Švajčiarsko (Paríž)



1952 Kanada, USA, Švédsko (Oslo/zároveň ZOH)



1953 Švédsko, Francúzsko, NSR, Švajčiarsko, (Zürich/Bazilej)



1954 ZSSR, Kanada, Švédsko, (Štokholm)



1955 Kanada, ZSSR, Československo (Krefeld/Dortmund/Kolín)



1956 ZSSR, USA, Kanada, (Cortina/zároveň ZOH)



1957 Švédsko, ZSSR, Československo (Moskva)



1958 Kanada, ZSSR, Švédsko (Oslo)



1959 Kanada, ZSSR, Československo (Praha/Bratislava)



1960 USA, Kanada, ZSSR (Squaw Valley/zároveň ZOH)



1961 Kanada, Československo, ZSSR Ženeva/Lausanne)



1962 Švédsko, Kanada, USA (Colorado Springs/Denver)



1963 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1964 ZSSR, Švédsko, Československo (Innsbruck/zároveň ZOH)



1965 ZSSR, Československo, Švédsko (Tampere)



1966 ZSSR, Československo, Kanada (Ľubľana)



1967 ZSSR, Švédsko, Kanada (Viedeň)



1968 ZSSR, Československo, Kanada (Grenoble/zároveň ZOH)



1969 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1970 ZSSR, Švédsko, Československo (Štokholm)



1971 ZSSR, Československo, Švédsko (Bern/Ženeva)



1972 Československo, ZSSR, Švédsko (Praha)



1973 ZSSR, Švédsko, Československo (Moskva)



1974 ZSSR, Československo, Švédsko (Helsinki)



1975 ZSSR, Československo, Švédsko (Mníchov/Düsseldorf)



1976 Československo, ZSSR, Švédsko (Katovice)



1977 Československo, Švédsko, ZSSR (Viedeň)



1978 ZSSR, Československo, Kanada (Praha)



1979 ZSSR, Československo, Švédsko (Moskva)



1981 ZSSR, Švédsko, Československo (Göteborg/Štokholm)



1982 ZSSR, Československo, Kanada (Helsinki/Tampere)



1983 ZSSR, Československo, Kanada (Düsseldorf/Dortmund/Mníchov)



1985 Československo, Kanada, ZSSR (Praha)



1986 ZSSR, Švédsko, Kanada (Moskva)



1987 Švédsko, ZSSR, Československo (Viedeň)



1989 ZSSR, Kanada, Československo (Štokholm/Södertälje)



1990 ZSSR, Švédsko, Česko-slovensko (Bern/Fribourg)



1991 Švédsko, Kanada, ZSSR (Turku/Helsinki/Tampere)



1992 Švédsko, Fínsko, Česko-slovensko (Praha/Bratislava)



1993 Rusko, Švédsko, Česko-slovensko (Dortmund/Mníchov)



1994 Kanada, Fínsko, Švédsko (Bolzano/Canazei/Miláno)



1995 Fínsko, Švédsko, Kanada (Štokholm/Gävle)



1996 Česko, Kanada, USA (Viedeň)



1997 Kanada, Švédsko, Česko (Helsinki/Turku/Tampere)



1998 Švédsko, Fínsko, Česko (Zürich/Bazilej)



1999 Česko, Fínsko, Švédsko (Oslo/Lillehammer/Hamar)



2000 Česko, SLOVENSKO, Fínsko (Petrohrad)



2001 Česko, Fínsko, Švédsko (Kolín/Hannover/Norimberg)



2002 SLOVENSKO, Rusko, Švédsko (Göteborg/Karlstad/Jönköping)



2003 Kanada, Švédsko, SLOVENSKO (Helsinki/Tampere/Turku)



2004 Kanada, Švédsko, USA (Praha/Ostrava)



2005 Česko, Kanada, Rusko (Viedeň/Innsbruck)



2006 Švédsko, Česko, Fínsko (Riga)



2007 Kanada, Fínsko, Rusko (Moskva)



2008 Rusko, Kanada, Fínsko (Quebec/Halifax)



2009 Rusko, Kanada, Švédsko (Bern/Zürich-Kloten)



2010 Česko, Rusko, Švédsko (Kolín/Mannheim/Gelsenkirchen)



2011 Fínsko, Švédsko, Česko (BRATISLAVA/KOŠICE)



2012 Rusko, SLOVENSKO, Česko (Helsinki/Štokholm)



2013 Švédsko, Švajčiarsko, USA (Štokholm/Helsinki)



2014 Rusko, Fínsko, Švédsko (Minsk)



2015 Kanada, Rusko, USA (Praha/Ostrava)



2016 Kanada, Fínsko, Rusko (Petrohrad/Moskva)



2017 Švédsko, Kanada, Rusko (Kolín nad Rýnom/Paríž)



2018 Švédsko, Švajčiarsko, USA (Kodaň/Herning)



2019 Fínsko, Kanada, Rusko (BRATISLAVA/KOŠICE)



2020 zrušené pre pandémiu koronavírusu (Zürich/Lausanne)



2021 Kanada, Fínsko, USA (Riga)



2022 Fínsko, Kanada, Česko (Tampere/Helsinki)







/všetky olympijské turnaje od roku 1920 do roku 1968 boli zároveň MS - v rokoch ZOH 1980, 1984 a 1988 neboli MS/







Krajiny podľa podľa medailí na MS:



Kanada 27 16 9



ZSSR/SNŠ/Rusko 27 10 10 (Rusko 5-3-5)



ČSSR/ČR 12 13 22 (ČR 6-1-6)



Švédsko 11 19 17



Fínsko 4 9 3



USA 2 9 9



Veľká Británia 1 2 2



SLOVENSKO 1 2 1



Švajčiarsko - 3 8



Nemecko - 2 2



Rakúsko - - 2

Riga/Tampere 12. mája (TASR) - Po prvotnej titulovej sústave kolísky hokeja a neskoršej sovietskej ére sa zlaté úspechy na MS rozdelili na viacero krajín, Rusi i Kanaďania však stále potvrdzujú svoju veľkosť. Slovensko v ére samostatnosti dosiahlo na medailové pozície v štyroch prípadoch a má kompletnú zbierku všetkých kovov. Najviac ich získala Kanada, v zbierke má 52 cenných kovov.Obdobie od roku 2003 patrilo jednoznačne najprv súbojom Kanady so Švédskom a potom Kanady s Ruskom, predtým si štyri tituly vybojovali Česi a jeden Slováci. Švédi v novej ére získali štyri primáty, ale aj tri striebra a až štyri bronzy. Kanada získala česť zlatých i strieborných kovov, jej rival štyri tituly, tri striebra a päť bronzov. USA v rokoch 2001-2010 získali jediný bronz, v roku 2004 na MS v Prahe práve na úkor Slovenska. Američania potom pridali ešte štyri kusy rovnakej hodnoty, je to však málo oproti plodnej ére na začiatku histórie šampionátov. Po štyroch strieborných kovoch narušili Američania hegemóniu kolísky hokeja v roku 1933, ale vzápätí Kanada pridala svoj siedmy a ôsmy titul. V roku 1936 prišlo prekvapujúce zlato Veľkej Británie a potom ďalšie tri zlaté roky "javorových listov". V roku 1947 sa prvýkrát tešilo Československo, v 1953 Švédsko a hneď za ním aj Sovietsky zväz. A ten od roku 1963 nastolil absolutistický hokejový režim, v ktorom "ustúpil" len Československu v rokoch 1972, 76 a 77, potom v roku 1985 opäť a až v závere éry krajiny sa dvakrát presadilo Švédsko.Nové meno majstrov sveta napísali v roku 1995 Fíni, rok po nich Česi a v roku 2002 Slováci. Od takéhoto míľnika neboli ďaleko Švajčiari, ktorí na víťaznej ceste prvýkrát stroskotali v Štokholme 2013 až vo finále na hokejkách domácich favoritov. "Helvéti" sa vo finále so Švédmi stretli aj v roku 2018 v Kodani, ale ani vtedy sa im na vrchol vystúpiť nepodarilo. Z titulu sa na MS v roku 2022 tešili domáci Fíni, ktorí ním zavŕšili úspešný rok, v ktorom získali aj historické zlato na ZOH v Pekingu.