Hokej-MS2023: Na predbežných súpiskách tímov je zatiaľ 65 hráčov z NHL

Predbežné kádre účastníkov MS 2023 /stav k 10. máju/:



ČESKO (5 hráči z NHL):



Brankári: Marek Langhamer (Ilves/Fín.), Šimon Hrubec (ZSC Lions/Švajč.), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL).



Obrancovia: Michal Jordán (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švajč.), Tomáš Kundrátek, (HC Kometa Brno/ČR), David Němeček, Michal Kempný (obaja HC Sparta Praha/ČR), Jan Košťálek, Tomáš Dvořák (obaja HC Dynamo Pardubice/ČR), Ronald Knot (Tucson Roadrunners/AHL), Jakub Zbořil (Boston Bruins/NHL).



Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (obaja HC Energie Karlovy Vary/ČR), Filip Chlapík, Michael Špaček (obaja HC Ambri Piotta/Švajč.), Jakub Flek (HC Kometa Brno/ČR), Jiří Smejkal (IK Oskarshamn/Švéd.), Vladimír Sobotka, David Tomášek (obaja HC Sparta Praha/ČR), Martin Kaut (San Jose Sharks/NHL), Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švajč.), Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice/ČR), Dominik Kubalík (Detroit Red Wings/NHL), Daniel Voženílek (HC Oceláři Třinec/ČR) Filip Chytil (New York Rangers/NHL).







DÁNSKO (1):



Brankári: Frederik Dichow (Frölunda HC/Švéd.), Mathias Seldrup (Esbjerg Energy), George Sörensen (Aalborg Pirates)



Obrancovia: Jacob Gammelgaard, Morten Jensen (obaja Rungsted), Jesper Jensen Aabo (EC-KAC Klagenfurt/ICEHL), Anders Koch (Aalborg Pirates), Anders Krogsgaard (HC Innsbrück/ICEHL), Kasper Larsen (Mississauga Steelheads/OHL-Kan.), Matias Lassen , Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen (všetci Malmö Redhawks/Švéd.)



Útočníci: Mikkel Aagaard (MoDo/Švéd.-II), Niklas Andersen (Fischtown Pinguins/Nem.), Matthias Asperup (Herlev Eagles), Mathias Bau Hansen (Herning Blue Fox), Mikkel Bödker (HV71/Švéd.), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets/NHL), Nicklas Jensen (SC Rapperswill-Jona Lakers), Felix Maegaard Scheel (EHC Visp/Švajč.-II.), Nicolai Meyer (EC Salzburg/ICEHL), Oscar Fisker Mölgaard (HV71/Švéd.), Nick Olesen (Brynäs IF/Švéd.), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Patrick Russell (Linköping HC/Švéd.), Frederik Storm (ERC Ingolstadt/Nem.), Christian Wejse (Fischtown Pinguins/Nem.)







FÍNSKO (5):



Brankári: Christian Heljanko (Tappara Tampere/Fín.), Emil Larmi (Växjö Lakers HC/Švéd.), Jussi Olkinuora (Brynäs IF/Švéd.)



Obrancovia: Niklas Friman (Brynäs IF/Švéd.), Miika Koivisto (Växjö Lakers HC/Švéd.), Mikko Lehtonen (ZSC Lions/Švajč.), Nikolas Matinpalo (Ässät Pori/Fín.), Olli Määtää (Detroit Red Wings/NHL), Atte Ohtamaa (Kärpät Oulu/Fín.), Ville Pokka (Färjestad BK/Švéd.), Mikael Seppälä (Tappara Tampere/Fín.)



Útočníci: Marko Anttila (Kärpät Oulu/Fín.), Joel Armia (Montreal Canadiens/NHL), Hannes Björninen (Brynäs IF/Švéd.), Teemu Hartikainen (Geneve Servette HC/Švajč.), Kaapo Kakko (New York Rangers/NHL), Kasperi Kapanen (St. Louis Blues/NHL), Juho Lammikko (ZSC Lions/Švajč.), Sakari Manninen (Henderson Silver Knights/AHL), Waltteri Merelä (Tappara Tampere/Fín.), Ahti Oksanen (IK Oskarshamn/Švéd.), Harri Pesonen (SCL Tigers/Švajč.), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche/NHL), Jere Sallinen (EHC Biel-Bienne/Švajč.), Antti Suomela (IK Oskarshamn/Švéd.)







FRANCÚZSKO (1):



Brankári: Quentin Papillon (Mulhouse), Julian Junca (Gap), Sebastian Ylönen (Cergy-Pontoise)



Obrancovia: Lucien Onno, Pierre Crinon (obaja Grenoble), Jules Boscq (Bordeaux), Florian Chakiachvili (Rouen), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (Küsnacht Lions/Švajč.-II.), Vincent Llorca (Angers), Thomas Thiry (HC Ajoie/Švajč.)



Útočníci: Justin Addamo (Wilkes-Barre/Scranton/AHL), Charles Bertrand (ERC Ingolstadt), Louis Boudon (Iowa Wild/AHL), Kevin Bozon (HC Ajoie/Švajč.), Tim Bozon (Lausanne/Švajč.), Valentin Claireaux (Rouen), Guillaume Leclerc (Fehérvár AV19/ICEHL), Jordann Perret (Moutfield Hradec Králové/ČR), Anthony Rech (Rouen), Nicolas Ritz (Angers), Alexandre Texier (Columbus Blue Jackets/ZSC Lions), Sacha Treille, Dylan Fabre (obaja Grenoble), Peter Valier (Bordeaux)







KANADA (21):



Brankári: Devon Levi (Buffalo Sabres/NHL), Samuel Montembeault (Montreal Canadiens/NHL), Joel Hofer (St. Louis Blues/NHL)



Obrancovia: Ethan Bear, Tyler Myers (obaja Vancouver Canucks/NHL), Justin Barron (Montreal Canadiens/NHL), Pierre-Olivier Joseph (Pittsburgh Penguins/NHL), Jake Walman (Detroit Red Wings/NHL), MacKenzie Weegar (Calgary Flames/NHL), Jake Middleton (Minnesota Wild/NHL)



Útočníci: Sammy Blais, Jake Neighbours (obaja St. Louis Blues/NHL), Lawson Crouse, Jack McBain (obaja Arizona Coyotes, NHL), Peyton Krebs, Jack Quinn (obaja Buffalo Sabres, NHL), Milan Lucic, Tyler Toffoli (obaja Calgary Flames, NHL), Adam Fantilli (University of Michigan, NCAA), Cody Glass (Nashville Predators, NHL), Scott Laughton (Philadelphia Flyers, NHL), Joe Veleno (Detroit Red Wings, NHL), Michael Carcone (Tuscon Roadrunners/AHL)







KAZACHSTAN (0):



Brankári: Maxim Pavlenko, Andrej Šutov (obaja Nomad Astana), Nikita Bojarkin (Barys Astana/KHL)



Obrancovia: Adil Beketajev, Tamirlan Gaitamirov, Samat Danijar (všetci Barys Astana/KHL), Dmitrij Breus (Nižnyj Novgorod/MHL), Danil Butenko, Madi Dichanbek, Arťom Koroljev (všetci Nomad Astana), Valeri Orechov (Admiral Vladivostok/KHL), Kirill Polochov (Arlan Kokšetau)



Útočníci: Alichan Asetov, Dinmuchamed Kajrzhan, Nikita Michailis, Ansar Šaichmeddenov, Arkadij Šestakov, Kirill Savickij (všetci Barys Astana/KHL), Andrej Bujalskij (University of Vermont/NCAA), Dmitrij Grenz (Arlan Kokšetau), Abaj Mangisbajev, Maxim Muhametov, Batyrlan Muratov, Alichan Omirbekov, Michail Rachmanov (všetci Nomad Astana), Maxim Musorov (Chimik Voskresensk/VHL), Jevgenij Rymarev (AKM Tula/VHL), Roman Starčenko (Spartak Moskva/KHL)







LOTYŠSKO (1):



Brankári: Kristers Gudlevskis (MoDo/Švéd.-II.), Ivars Punnenovs (Lausanne/Švajč.), Arturs Šilovs (Abbotsford Canucks/AHL).



Obrancovia: Uvis Janis Balinskis (Bílí Tygři Liberec/ČR), Oskars Cibulskis (Rytíři Kladno/ČR), Karlis Čukste (HC Oceláři Třinec/ČR), Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Kristaps Zile (všetci HC Verva Litvínov/ČR), Arvils Bergmanis (Olimp/Lotyš.), Roberts Mamčics (HC Mikron Nové Zámky/SR).



Útočníci: Andris Džerinš (Herning/Dán.), Kaspars Daugavinš (Iserlohn/Nem.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švajč.), Roberts Bukarts (HC Vítkovice Ridera/ČR), Miks Indrašis (Schwenninger/Nem.), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Rihards Bukarts (Klagenfurt/ICEHL), Oskars Batna (Jukurit/Fín.), Rudolfs Balcers (Tampa Bay Lightning/NHL), Martins Dzierkals (HC Motor České Budějovice/ČR), Renars Krastenbergs (AIK Štokholm/Švéd.-II.), Deniss Smirnovs (Geneve-Servette/Švajč.), Toms Andersons (Chaux-de-Fonds/Švajč.-II.), Dans Ločmelis (Lule U20/Švéd.)







MAĎARSKO (0):



Brankári: Bence Bálisz (JKH GKS Jastrzbie/Poľ.), Dominik Horváth (Fehérvár AV/ICEHL), Gergely Arany (Ferencvároš)



Obrancovia: Nandor Fejes (Gyergyoi HK), Bence Stipsicz (Fehérvár AV19/ICEHL), Zétény Hadobas (Västeräs/Švéd.-II.), Milan Horváth (Fehérvár AV19/ICEHL), Bence Szirányi, Roland Kiss (obaja DVTK Miškovec), Tamás Pozsgai, Zsombor Garát, Bence Szabo (všetci Budapest Akadémia)



Útočíci: János Hári, Istvan Bartalis, Csanad Erdely, Istvan Terbocs (všetci Fehérvár AV19/ICEHL), Kristóf Papp (Northern Michigan University/NCAA), Vilmos Galló (Linköping HC/Švéd.), Balázs Sebök (Ilves/Fín.), István Sofron (SC Csíkszereda), Gergö Nagy (Ferencvároš), Krisztián Nagy (Budapest Akadémia), Karol Csányi (HKM Zvolen), Péter Vincze (Gyergyoi), Daniel Koger (ASC Corona Brašov)







NEMECKO (3):



Brankári: Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Mathias Niederberger (EHC Red Bull Mníchov), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg)



Obrancovia: Leon Hüttl, Fabio Wagner (obaja ERC Ingolstadt), Jonas Müller, Marco Nowak (obaja Eisbären Berlín), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta/Švajč.), Moritz Müller (Kölner Haie), Maksymilian Szuber (EHC Red Bull Mníchov), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL)



Útočníci: Andreas Eder, Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Justin Schütz, Frederik Tiffels, Filip Varejcka (všetci EHC Red Bull Mníchov), Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (obaja Düsseldorf), Dominik Kahun (SC Bern/Švajč.), Marcel Noebels (Eisbären Berlín), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres/NHL), Samuel Soramies (Augsburger Panther), Wociech Stachowiak (ERC Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose Sharks/NHL), Parker Tuomie (Straubing Tigers)







NÓRSKO (0):



Brankári: Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Henrik Haukeland (Düsseldorf/Nem.), Tobias Normann (Sparta Sarpsborg)



Obrancovia: Ole Julian Björgvik Holm (Cleavland Monsters/AHL), Ole Einar Engeland Andersen (Stjernen Hockey), Isak Hansen (Leksand/Švéd.), Johannes Johannesen (Rögle/Švéd.), Christian Kasastul (HIFK Helsinki/Fín.), Max Krogdahl (Västerviks/Švéd.-II.), Emil Martinsen Lilleberg (IK Oskarshamn/Švéd.), Mattias Nösterbö (Björklöven/Švéd.-II.), Thomas Valkvä Olsen (Frisk Asker)



Útočníci: Noah Steen, Petter Versterheim (obaja Mora/Švéd.II.), Thomas Berg-Paulsen (Stavanger Oilers), Philip Granath (Tappara Tampere/Fín.), Michael Haga (Black Wings Linz/ICEHL), Ludvig Hoff (Stavanger Oilers), Andreas Martinsen, Thomas Olsen (obaja Välerenga Oslo), Sondre Olden (Le-Chaux-de-Fond/Švajč.-II.), Ken Andre Olimb (Schwenningen/Nem.), Harvard Östrem Salsten (Sparta Sarpsborg), Mathias Trettenes (Hämeenlinna/Fín.), Markus Vikingstad (Bremerhaven/Nem.)







RAKÚSKO (1):



Brankári: David Kickert (RB Salzburg), David Madlener (Vorarlberg), Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals)



Obrancovia: Nico Brunner (Viedeň Capitals), Dominique Heinrich, Philipp Wimmer (obaja RB Salzburg), David Maier, Steven Strong (obaja Klagenfurt), Thimo Nickl (AIK Štokholm/Švéd.-II.), David Reinbacher (Kloten/Švajč.), Bernd Wolf (Lugano/Švajč.), Kilian Zündel (Ambri Piotta/Švajč.),



Útočníci: Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds/Švajč.-II.), Henrik Neubauer (EK Zell am See), Paul Huber, Mario Huber, Benjamin Nissner, Thomas Raffl, Lucas Thaler, Peter Schneider, Ali Wukovits (všetci Salzburg), Manuel Ganahl, Lukas Haudum (obaja Klagenfurt), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/Švajč.), Marco Rossi (Minnesota Wild/NHL)







SLOVENSKO (3):



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Dominik Riečický (HC Košice), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce)



Obrancovia: František Gajdoš (HK Nitra), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR) Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR)



Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), LiborHudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica)







SLOVINSKO (0):



Brankári: Luka Gračnar (Landshut/Nem.), Gašper Krošelj (BK Mladá Boleslav/ČR), Žan Us (HK Olimpija Ľubľana/ICEHL)



Obrancovia: Aljoša Crnovič, Kristjan Čepon, Aleksandar Magovac (všetci HK Olimpija Ľubľana/ICEHL), Blaž Gregorc (Augsburg/Nem.), Bine Mašič (Sport Vaasa/Fin.), Žiga Pavlin (HC Pustertal/ICEHL), Matic Podlipnik (HK Poprad/SR), Miha Štebih (Nice/Fr.)



Útočníci: Tadej Čimžar, Žiga Pance, Miha Zajc (všetci HK Olimpija Ľubľana/ICEHL), Žiga Jeglič, Jan Urbas, Miha Verlič (všetci Bremerhaven/Nem.), Robert Sabolič, Blaž Tomaževič (obaja Villach/ICEHL), Jan Drozg (Amur Chabarovsk/KHL), Anže Kuralt (Fehérvár AV19/ICEHL), Luka Maver (Vorarlberg/ICEHL), Ken Ograjenšek (Graz99ers/ICEHL), Nik Simšič (Angers/Fr.), Rok Tičar (Klagenfurt/ICEHL)







ŠVAJČIARSKO (4):



Brankári: Leonardo Genoni (EV Zug), Robert Mayer (Geneve-Servette), Joren van Pottelberghe (Biel-Bienne)



Obrancovia: Tim Berni (Columbus Blue Jackets/NHL), Dean Kukan, Christian Marti (obaja ZSC Lions), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Andrea Glauser (Lausanne), Romain Loeffel (SC Bern), Janis Moser (Arizona Coyotes/NHL)



Útočníci: Anders Ambühl, Enzo Corvi (obaja Davos), Marco Miranda, Tanner Richard (obaja Geneve-Servette), Christoph Bertschy (Fribourg-Gotteron), Gaetan Haas, Mike Künzle (obaja Biel-Bienne), Fabrice Herzog, Sven Senteler, Dario Simion (všetci EV Zug), Denis Malgin (Colorado Avalanche/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Lausanne), Calvin Thürkauf (Lugano)







ŠVÉDSKO (8):



Brankári: Jacob Johansson (Timra IK), Lars Johansson (Frölunda HC), Jesper Wallstedt (Iowa Wild/AHL)



Obrancovia: Lukas Bengtsson, Joel Persson (obaja Växjö Lakers/), Christian Folin (Frölunda HC), Anton Lindholm (Leksand), Patrik Nemeth (Arizona Coyotes/NHL), Jonathan Pudas (Skellefteä), Rasmus Sandin (Washington Capitals/NHL), Henrik Tömmernes (Geneve-Servette/Švajč.)



Útočníci: Jonathan Berggren, Lucas Raymond (obaja Detroit Red Wings/NHL), Jacob de la Rose, Marcus Sörensen (obaja Fribourg Gotteron/Švajč.), Leo Carlsson (Örebro), Dennis Everberg (Rögle BK), Carl Grundström (Los Angeles Kings/NHL), Linus Johannson (Färjestad), Oscar Lindberg (SC Bern/Švajč.), Pär Lindholm (Skellefteä), Alexander Nylander (Pittsburgh Penguins/NHL), Andre Petterson (HV71), Jakob Sifverberg (Anaheim Ducks/NHL), Fabian Zetterlund (San Jose Sharks/NHL)







USA (12):



Brankári: Casey DeSmith (Pittsburgh Penguins/NHL), Drew Commesso (Rockford Ice Hogs/AHL), Cal Petersen (Ontario Reign/AHL)



Obrancovia: Henry Thrun (San Jose Sharks/NHL), Connor Mackey (Arizona Coyotes/NHL), Ronnie Attar (Lehigh Valley Phantoms/AHL), Dylan Samberg (Winnipeg Jets/NHL), Scott Perunovich (Springfield Thunderbirds/AHL), Lane Hutson (Boston University/NCAA), Nick Perbix (Tampa Bay Lightning/NHL)



Útočníci: Sammy Walker (Iowa Wild/AHL), Drew O'Connor (Pittsburgh Penguins/NHL), Luke Tuch (Boston University/NCAA), Nick Bonino (Pittsburgh Penguins/NHL), T.J. Tynan (Ontario Reign/AHL), Cutter Gauthier (Boston College/HEA), Sean Farrell (Montreal Canadiens/NHL), Anders Bjork (Chicago Blackhawks/NHL), Matt Coronato (Calgary Flames/NHL), Conor Garland (Vancouver Canucks/NHL), Alex Tuch (Buffalo Sabres/NHL), Carter Mazur (Grand Rapids Griffins/AHL)



Bratislava 11. mája (TASR) - V kádroch 16 účastníckych tímov MS v Rige a Tampere figurovalo k 10. máju dokopy 65 hráčov z NHL. Ich počet sa zrejme ešte zvýši, keďže Kanada ani USA zatiaľ neuzavreli šampionátové súpisky. Aj ďalšie tímy môžu počítať s posilami z NHL po tom, ako ich kluby vypadnú v 2. kole play off. V rovnakom čase pred vlaňajšími MS vo Fínsku mali tímy na súpiskách 72 hráčov.Najviac hráčov z NHL má na súpiske Kanada, ktorá zatiaľ disponuje 21 hráčmi z profiligy, dve miesta má ešte voľné. Kapitánom výberu bude tridsaťjedenročný útočník Calgary Tyler Toffoli, ktorého čakajú druhé MS. Premiéru na svetovom šampionáte zažije Toffoliho klubový spoluhráč, tridsaťštyriročný Milan Lucic. Vo výbere "javorových listov" je aj osemnásťročný center Adam Fantilli, o ktorom sa v súvislosti s nadchádzajúcim draftom NHL, hovorí ako o dvojke, čo potvrdil 65 bodmi (30+35) v drese University of Michigan v prestížnej americkej univerzitnej NCAA. Na brankárskom poste stavila Kanada na mladších brankárov, najskúsenejším z trojice je dvadsaťšesťročný Samuel Montembeault z Montrealu. V defenzíve sa budú Kanaďania opierať aj o Tylera Myersa (Vancouver), ktorý pocestuje na tretí šampionát a s 918 štartmi v profilige je najskúsenejším bekom minuloročného strieborného medailistu. Okrem Myersa a Toffoliho neštartoval na MS žiadny hráč z kanadského menoslovu.Druhý zámorský tím USA má na súpiske zatiaľ 22 hráčov, pričom z NHL ich je dvanásť. Napriek tomu však americký výber má svoju kvalitu. Tím posilní útočník Alex Tuch (Buffalo), ktorý nazbieral počas prebiehajúceho ročníka 79 bodov (36+43), čím stanovil svoje nové kariérne maximum. Okrem neho čakajú tretie MS tridsaťpäťročného Nicka Bonina (Pittsburgh). Na súpiske je aj Conor Garland (Vancouver), ktorý v roku 2021 na MS v Rige skončil v produktivite na druhom mieste. V obrane majú USA mladšie zoskupenie hráčov, spomedzi nich nazbieral v tomto ročníku NHL najviac bodov (20) Nick Perbix z Tampy Bay. Pri pohľade na ofenzívnejších obrancov púta pozornosť devätnásťročný prospekt Montrealu Canadiens Lane Hutson, najproduktívnejší bek univerzitnej NCAA. V nominácii nechýba ani najlepší brankár MS v roku 2021 Cal Petersen.V menoslove obhajcu titulu Fínska figuruje pätica hráčov z profiligy. Najväčším esom nielen v kádri "Suomi", ale aj celého turnaja je s určitosťou útočník Mikko Rantanen z Colorada, ktorý počas základnej časti NHL nazbieral 105 bodov a strelil 55 gólov. Z majstrovského kádra spred roka bude mať zastúpenie až 14 hráčov, vrátane najlepšieho brankára turnaja Jussiho Olkinuoru. Nechýba ani najlepší obranca minuloročného šampionátu Mikko Lehtonen. Fíni sú s vekovým priemerom 29 rokov druhým najstarším mužstvom turnaja po Slovincoch (29,88).Ďalší severský gigant Švédsko čerpal podobne ako Fínsko najmä z európskych súťaži. V nominácii je osem hráčov z NHL, pričom oproti minulým rokom chýbajú výraznejšie osobnosti. Spomedzi hráčov zo zámoria sa najviac očakáva od útočníka Lucasa Raymonda (Detroit), ktorý má za sebou druhý ročník v najlepšej lige sveta so ziskom 45 bodov (17+28). Debut na veľkom podujatí zažije osemnásťročný útočník Leo Carlsson, jeden z adeptov na umiestnenie v prvej päťke nadchádzajúceho draftu NHL. "Tre Kronor" pútajú pozornosť najmä defenzívnym menoslovom, v ktorom sa nachádza skúsená a produktívna dvojica Henrik Tömmernes a Jonathan Pudas. Jednu z najkvalitnejšie obsadených obrán na turnaji doplní tiež dvadsaťtriročný obranca Rasmus Sandin (Washington).Piatich zástupcov z NHL majú Česi, ktorých napokon neposilnil druhý najlepší strelec základnej časti profiligy David Pastrňák. Ofenzívu minuloročných bronzových medailistov povedie dvojica 45-bodových hráčov zo zámoria Filip Chytil (New York Rangers) a Dominik Kubalík (Detroit). Nechýba ani najlepší a najproduktívnejší útočník predošlého šampionátu Roman Červenka. Tridsaťsedemročného centra čaká jubilejný desiaty turnaj, pričom prvý odohral v roku 2009 a o rok neskôr bol členom majstrovského kádra na MS v Nemecku.Štyroch hráčov z NHL má na súpiske Švajčiarsko. Najzvučnejším menom je Nino Niederreiter, ktorého čakajú siedme MS. V tíme je aj rekordman tejto štatistiky, tridsaťdeväťročný veterán Andres Ambühl. Najstarší spomedzi všetkých nominovaných hráčov sa vlani zapísal do histórie, keď štartoval na rekordnom 17. šampionáte. Ofenzíva sa bude opierať aj o Denisa Malgina, ktorý si na minuloročnom turnaji pripísal najviac bodov z hráčov Švajčiarska (12) a vybojoval si kontrakt v NHL. Nemci začnú turnaj s triom z profiligy. Najväčšou osobnosťou je dvadsaťdvaročný obranca Moritz Seider, ktorý sa predstaví na tretích MS za sebou.Ofenzívu Dánska vystužil Nikolaj Ehlers z Winnipegu, po jednom zástupcovi z NHL majú ešte Rakúšania (Marco Rossi) a domáci Lotyši (Rudolfs Balcers). Francúzi majú v tíme druhý rok za sebou útočníka Alexandra Texiera (Columbus), ktorý strávil sezónu vo švajčiarskom Zürichu, no v nasledujúcom ročníku bude opäť obliekať dres Blue Jackets. Bez hráčov z NHL sú Maďari, Kazachovia, Nóri a Slovinci.Slováci nastúpia v Rige s trojicou hráčov, ktorá v tomto roku nastúpila v NHL – obranca Samuel Kňažko (Columbus), útočníci Miloš Kelemen (Arizona) a Pavol Regenda (Anaheim).