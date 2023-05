Hokej-MS2023: Od bronzových Helsínk uplynie 20 rokov

Výsledky SR na MS 2003



základná A-skupina:



SR - Ukrajina 9:3, góly SR: Pálffy 3, Zedník 3, Stümpel, Országh, Šatan



SR - Japonsko 10:1, Pálffy 2, Radivojevič 2, Stümpel, Nagy, Hlinka, Zedník, Višňovský, Lintner



SR - Nemecko 3:1, Pálffy, Višňovský, Országh už aj s bondrom







osemfinálová skupina:



SR - Fínsko 5:1, Šatan 2, Kapuš, Nagy, Hlinka



SR - Rakúsko 7:1, Stümpel, Višňovský, Kapuš, Zedník, Bondra, Nagy, Pálffy



SR - Česko 3:3, Višňovský, Demitra, Nagy štvrťfinále:



SR - Švajčiarsko 3:1, Šatan 2, Kapuš semifinále:



SR - Švédsko 1:4, Bondra



o 3. miesto:



SR - Česko 4:2, Šatan, Stümpel, Bondra, Demitra







tím SR na MS 2003:



brankári: Ján Lašák, Rastislav Staňa, Pavol Rybár



obrancovia: Ladislav Čierny, Richard Lintner, Ivan Majeský, Dušan Milo, Martin Štrbák, Radoslav Suchý, Róbert Švehla, Ľubomír Višňovský



útočníci: Peter Bondra, Zdeno Cíger, Pavol Demitra, Miroslav Hlinka, Richard Kapuš, Ladislav Nagy, Vladimír Országh, Žigmund Pálffy, Branko Radivojevič, Miroslav Šatan, Peter Sejna, Jozef Stümpel, Ľubomír Vaic, Richard Zedník



konečné poradie MS 2003: 1. Kanada (majster sveta), 2. Švédsko, 3. SLOVENSKO, 4. Česko, 5. Fínsko, 6. Nemecko, 7. Rusko, 8. Švajčiarsko, 9. Lotyšsko, 10. Rakúsko, 11. Dánsko, 12. Ukrajina, 13. USA, 14. Bielorusko (zostupuje do 1. divízie), 15. Slovinsko (zostupuje do 1. divízie), 16. Japonsko







kanadské bodovanie turnaja: 1. Žigmund Pálffy 15 (7+8), 2. Jozef Stümpel 15 (4+11), 3. Ľubomír Višňovský 12 (4+8), 4. Teemu Selänne 11 (8+3), 5. Saku Koivu (obaja Fín.) 11 (1+10), 6. Dany Heatley (Kan.) 10 (7+3), 7. Mats Sundin (Švéd.) 10 (6+4), 8. Miroslav Šatan 19 (6+4), 9. Martin Straka (ČR) 10 (6+4), 10. Kimmo Rintanen (Fín.) 9 (5+4)

Bratislava 10. mája (TASR) - Sever Európy priniesol pre slovenský hokej tri medailové radosti z MS a od bronzovej z roku 2003 uplynie vo štvrtok 11. mája presne 20 rokov. Z fínskych Helsínk si slovenskí reprezentanti odniesli aj zatiaľ posledné medaily z MS, keď v roku 2012 obsadili striebornú pozíciu. Slováci by sa do Fínska radi pozreli aj tentoraz, keďže v tamojšom Tampere vyvrcholí turnaj záverečnou fázou.Slovenskí reprezentanti vstupovali do MS 2003 v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta. Zisku historického zlata z MS 2002 predchádzalo striebro z roku 2000, takže vo Fínsku išlo slovenskému tímu o potvrdenie pozície v úzkej svetovej špičke. Na rozdiel od predchádzajúcich troch šampionátov (a ZOH 2002) už mužstvo neviedol Ján Filc, ale František Hossa. Zo slovenského tímu bola počas celej sezóny cítiť túžba po zopakovaní medailového úspechu a tréneri sa na nezáujem hráčov reprezentovať nemohli sťažovať. V NHL sa v sezóne 2002/2003 predstavilo dovtedy rekordných 36 slovenských hokejistov a tento počet odvtedy prekonali odvtedy iba raz - v nasledujúcom ročníku 2003/2004 (38). Slovensko napokon malo vo Fínsku 16 hráčov z NHL a zároveň 14 z göteborského zlatého tímu.Šampionát vo Fínsku znamenal pre vtedy 34-ročného obrancu Róberta Švehlu rozlúčku s kariérou. Po tom, čo sa pripojil k tímu, odcestoval domov Tomáš Malec. Pomerne dlho to vyzeralo, že k tímu sa nepripojí center St. Louis Pavol Demitra. Za sebou mal životnú sezónu v NHL, v ktorej nazbieral 93 bodov a bol šiesty v produktivite súťaže. Jeho tím vypadol už po prvej sérii play off, no na Demitrov príchod to dlho nevyzeralo.povedal v úvode šampionátu generálny manažér Peter Šťastný.Po prvom zápase sa k tímu pripojil Peter Bondra, čo pre Petra Sejnu malo znamenať odchod zo šampionátu. Ten sa však už v úvodnom stretnutí skončil pre Zdena Cígera, ktorý si proti Ukrajine privodil zlomeninu záprstnej kosti. Tréneri do osemfinálovej skupiny dopísali na súpisku Sejnu, ktorý si neskôr viackrát vymenil miesto v zostave s Ľubomírom Vaicom.Žigmund Pálffy mal už po troch zápasoch na konte 10 bodov po tom, čo Slováci dominovali v základnej skupine po víťazstvách nad Ukrajinou (9:3), Japonskom (10:1) a Nemeckom (3:1). Slováci suverénne vstúpili aj do osemfinálovej skupiny, keď v jej úvode zdolali domácich Fínov 5:1 a nasledoval ďalší presvedčivý výsledok proti Rakúsku (7:1). Medzičasom sa zlepšovali vyhliadky príchodu Demitru, pre ktorého sa turnaj začal zápasom proti Česku (3:3) v závere osemfinálovej skupiny. Jeho štart po predošlých zdravotných problémoch bol o to pozoruhodnejší, že vedenie St. Louis neuvoľnilo na MS troch iných hráčov - dvoch Kanaďanov a Čecha Ručinského. Napokon jediná podmienka klubu bola, aby Demitra nosil ochrannú ortézu.poznamenal Šťastný. Pre vtedy 28-ročného Demitru išlo iba o druhú účasť na MS, prvýkrát na nich hral v premiére Slovenska v roku 1996. Po prílete do Fínska vyslovil prorocké želanie: "Slováci prehrávali proti Česku 1:3, no napokon dokázali vyrovnať na konečných 3:3 (zápas sa vtedy ešte mohol skončiť remízou), čo znamenalo istotu najvýhodnejšej pozície do štvrťfinále.povedal kapitán Miroslav Šatan.Slováci následne potvrdili pozíciu favorita a vo štvrťfinále zdolali Švajčiarov 3:1. V semifinále čakali na Slovákov Švédi, ktorí zvíťazili vo štvrťfinále 6:5 po tom, čo prehrávali 1:5. Nabudení Švédi sa napokon ukázali ako priveľké sústo pre Slovákov, ktorí podľahli 1:4. Tréner František Hossa vymenil pred semifinále Bondru so Zedníkom, takže dve elitné formácie nastúpili v zložení Pálffy, Stümpel, Bondra a Šatan, Demitra, Zedník. "poznamenal tréner František Hossa a jeho zverenci v záverečnom zápase na turnaji potvrdili veľkú túžbu po medaile.Napokon bol pri tom priamo na ľade aj Pálffy, ktorému Peter Forsberg v závere semifinálového zápasu pomliaždil rebrá. Slováci v zápase o bronz dvakrát stratili tesný náskok, no góly Bondru z 26. minúty a pamätný Demitrov blafák Vokounovi z 58. znamenali slovenské víťazstvo. Bolo to prvýkrát, čo Slovensko zdolalo Česko na MS. Slovenská radosť z bronzu bola podobná ako rok predtým zo zlata. Hráči venovali cenný kov najmä Švehlovi, ktorý potvrdil koniec kariéry. "povedal Branko Radivojevič.Kvality slovenského tímu uznal aj český útočník Robert Reichel, ktorý sa tri roky predtým po víťaznom finále vyjadril, že Slováci na MS nikdy nezdolajú Čechov. Po prehranom zápase o bronz sa "iskrivo" vyjadril jeho spoluhráč David Výborný:Turnaj vyvrcholil finálovým zápasom Kanada - Švédsko, v ktorom zámorský tím prehrával 0:2, no gólom Ansona Cartera zo 74. minúty dokonal obrat na 3:2.Najproduktívnejšími hráčmi šampionátu boli Žigmund Pálffy (7+8) a Jozef Stümpel (4+11). Obaja nazbierali po 15 kanadských bodov, pričom o Pálffyho prvenstve rozhodol vyšší počet gólov. Zároveň tým vytvorili dodnes neprekonaný slovenský rekord na MS. V slovenskom tíme im sekundovali obranca Ľubomír Višňovský s 12 bodmi (4+8), či Miroslav Šatan s 10 (6+4).