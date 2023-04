Slováci zdolali Švajčiarov 3:2 po predĺžení, rozhodol Petráš

Švajčiarsko - SLOVENSKO 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 8. Heim (Thürkauf), 25. Thürkauf (Meyer) – 15. Cehlárik (Hrivík), 43. Kudrna (Sukeľ), 61. Petráš (Hrivík). Rozhodovali: Štolc, Hürlimann - Cattaneo, Duc, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Thürkauf 5+DKZ za úder do oblasti hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 35:21, 3012 divákov.

Švajčiarsko: Hughes – Loeffel, Glauser, Fora, Frick, Vouardoux, Bichsel, Aebischer, Egli – Kneubuehler, Jäger, Bader – Moy, Müller, Meyer – Bertschy, Heim, Thürkauf – Riat, Fahrni, Schmid



Slovensko: Latkóczy - Ivan, Gernát, Golian, Beňo, Jánošík, Gachulinec, Gajdoš – Takáč, Hrivík, Cehlárik – Kudrna, Sukeľ, Holešinský – Baláž, Tamáši, Lantoši – Lunter, Čacho, Petráš – Faško-Rudáš

Fínsko vyhralo prípravný duel v Nórsku 3:0

prípravné zápasy pred MS:



Nórsko - Fínsko 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 15. Suomela, 31. Ohtamaa, 39. Liedes



Nemecko – Česko 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Góly: 55. Müller – 2. Flek, 36. Tomášek, 47. Chlapík, 49. Lenc, 59. Beránek



Porrentruy 15. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili aj vo svojom druhom prípravnom zápase pred MS v Rige. Po piatkovom triumfe 2:0 nad Švajčiarskom vo Vispe zdolali rovnakého súpera aj v nedeľu v Porrentruy 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v presilovej hre Šimon Petráš.Švajčiari išli do vedenia v 8. minúte zásluhou Andreho Heima, v 15. minúte vyrovnal Peter Cehlárik. V druhej tretine dal gól iba domáci Calvin Thürkauf, potom sa už presadili len Slováci. Na 2:2 vyrovnal Andrej Kudrna a Petráš svojim prvým reprezentačným gólom rozhodol o triumfe Slovákov.V ďalšej fáze prípravy ich čaká 20. a 21. apríla dvojzápas s Českom v Ostrave. Potom 28. apríla v Žiline privítajú Nemecko a o deň neskôr nastúpia proti rovnakému tímu v Trenčíne. V závere absolvujú dve stretnutia proti Rakúsku. V Kapfenbergu budú hrať 4. mája a 6. mája privítajú Rakúšanov v Trenčíne. Po záverečnom vystúpení v príprave na trenčianskom ľade oznámi realizačný tím záverečnú nomináciu na MS.prípravný zápas:Slováci začali aktívnejšie ako v piatok, od úvodu bola hra vyrovnaná. Viac práce mal najprv brankár Švajčiarov, no potom v 8. minúte zachránila Latkóczyho po strele Thürkaufa najskôr žŕdka a Heim vzápätí dostal puk do bránky. Veľkú šancu na vyrovnanie mal potom Takáč, ale neuspel a rovnako neuspeli Slováci ani vo svojej prvej presilovke v zápase. V 15. minúte však Cehlárik po kombinácii s Hrivíkom poslal puk do siete - 1:1.Štart druhej tretiny sa posunul pre ryhu v ľade, organizátori však problém pomerne rýchlo do poriadku. Po troch minútach fauloval Jánošík a sekundu pred jeho návratom na ľad poslal domácich do vedenia Thürkauf. V početnej výhode hrali potom aj slovenskí hokejisti, ale po ich chybe sa do brejku dostal Bertschy, naservíroval puk Schmidovi, no ten gólovú šancu nepremenil.Na začiatku tretej tretiny hrali domáci presilovú hru, ktorá pokračovala zo záveru druhého dejstva. Ramsayho zverenci sa však ubránili a potom dokázali vyrovnať. Sukeľ vyhral vhadzovanie v útočnom pásme, Kudrna vzápätí vystrelil švihom a Hughesovi puk prešiel pod rameno. Slováci sa potom opäť ubránili v oslabení a štyri minúty pred koncom dostali ideálnu šancu na rozhodnutie. Gernáta škaredo fauloval Thürkauf a inkasoval trest do konca zápasu. V riadnom hracom čase ešte početnú výhodu nevyužili, ale po 53 sekundách predĺženia rozhodol Petráš.Hokejisti Fínska zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí v Lillehammeri nad domácim Nórskom 3:0. Česi si vo Frankfurte poradili s Nemeckom 5:1.Česi a Nóri budú súpermi Slovenska v základnej B-skupine na šampionáte v Rige a Tampere.