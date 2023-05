Hokej-MS2023: Tréneri - Štyria cudzinci, premiéra Tourignyho i Hallama

zoznam hlavných trénerov na MS 2023:



A-skupina:



Fínsko: Jukka Jalonen



USA: David Quinn



Švédsko: Sam Hallam



Nemecko: Harold Kreis



Dánsko: Heinz Ehlers



Francúzsko: Philippe Bozon



Rakúsko: Roger Bader (Švaj.)



Maďarsko: Kevin Constantine (USA)







B-skupina:



Kanada: Andre Tourigny



Česko: Kari Jalonen (Fín.)



Švajčiarsko: Patrick Fischer



SLOVENSKO: Craig Ramsay (Kan.)



Lotyšsko: Harijs Vitoliš



Nórsko: Tobias Johansson



Kazachstan: Galim Mambetalijev



Slovinsko: Matjaž Kopitar

Bratislava 12. mája (TASR) - Štyri tímy budú mať na hokejových MS v Tampere a Rige (12.- 28. mája) zahraničného trénera. Patrí k nim aj Slovensko, ktoré piatykrát na svetovom šampionáte povedie Kanaďan Craig Ramsay. Ten bude mať krajana aj na striedačke javorového listu, po dvoch hlavných tréneroch majú na šampionáte ešte Fíni, Švajčiari a Američania.Sedemdesiatdvaročný Ramsay bude viesť striedačku Slovenska na piatom šampionáte, bol šéftrénerom aj na ZOH 2018 a vlaňajšej zimnej olympiáde v Pekingu, kde získal historický bronz. Slovákov priviedol k úspechu aj na uplynulých dvoch svetových šampionátoch, na ktorých sa prebojovali do štvrťfinále. V Rige 2021 to dokázali po dlhých ôsmich rokoch a teraz by to chceli v rovnakom dejisku minimálne zopakovať.Prvý krok k tomu môžu urobiť hneď v úvodný deň šampionátu, keď ich čaká federálne derby s Českom. Susedia Slovenska vlani prvýkrát v histórii angažovali zahraničného trénera. K zmene prišlo po neúspechu na ZOH v Pekingu, keď Filipa Pešána, ktorý mužstvo viedol aj v Rige 2021, nahradil Fín Kari Jalonen. Zmena priniesla úspech a Jalonen doviedol tím vo svojej rodnej krajine k bronzu. Česi získali cenný kov po dlhých desiatich rokoch.Fínskeho trénera, Kariho menovca a domáceho miláčika si nechali na lavičke "Suomi". Jukka Jalonen ich priviedol k trom zlatým kovom z MS i historickému titulu na vlaňajšej zimnej olympiáde. Domáci pod jeho vedením patria aj teraz k najväčším favoritom turnaja. V súčasnom kádri má až 16 majstrov sveta, desať olympijských víťazov a päť nováčikov. Oporou budú dvaja víťazi Stanleyho pohára Olli Määttä, Mikko Rantanen a neoddeliteľnou súčasťou kádra je už niekoľko rokov kapitán Marko Anttila.povedal Jalonen pre stránku federácie.Okrem Ramsayho sedí druhý hlavný tréner z Kanady aj na jej striedačke. Andre Tourigny prebral žezlo pri neúspešných vlaňajších finalistoch po Claudeovi Julienovi, ktorému robil pred rokom asistenta. Uplynulé dva roky viedol Arizonu Coyotes a v minulosti aj kanadskú juniorku. Druhý zámorský tím opäť povedie David Quinn, ktorý vlani priviedol USA na štvrté miesto. V NHL viedol San Jose či New York Rangers. Američana na striedačke majú nováčikovia z Maďarska. Kevin Constantine prebral ich tím po postupe do Áčka a zároveň trénuje aj Fehérvár AV19.V Tampere a Rige sa predstavia v hlavných trénerských úlohách aj dvaja Švajčiari. "Helvéti" vsadili na osvedčené meno a aj ďalší rok nechali pri kormidle Patricka Fischera, ktorý je pri reprezentácii už od sezóny 2015/16. Aj Rakúšania dali dôveru svojmu koučovi zo Švajčiarska Rogerovi Baderovi, ktorý ich vlani udržal medzi elitou.Nového šéftrénera majú Švédi, ktorí po dvoch relatívne neúspešných rokoch (6. a 9. miesto) vymenili Johana Garpenlöva za Sama Hallama. Štyridsaťtriročný kouč priviedol Växjö Lakers za uplynulých deväť rokov k trom titulu a dvakrát ho vyhlásili za najlepšieho trénera krajiny. K zmene pristúpili aj Nemci, keď Toniho Söderholma vystriedal Harold Kreis a Nóri, ktorí angažovali Tobiasa Johanssona. Lotyšsko povedie opäť Harijs Vitoliš, Dánsko Heinz Ehlers, Francúzsko Philippe Bozon a nováčikovia zo Slovinska majú na čele Matjaža Kopitara.Špecifická situácia nastala v Kazachstane, keď hlavný tréner Andrej Skabelka, ktorý pochádza z Bieloruska, nedostal víza. Ázijská krajina nastúpi v základnej B-skupine v Rige a Lotyšsko prijalo po vojenskej invázii Ruska a Bieloruska na Ukrajinu jedno z najtvrdších opatrení voči športovcom a delegáciám z krajín oboch agresorov. Šéf lotyšskej organizačnej komisie Edgars Bunciš tak koncom apríla oznámil, že Skabelka a ani dvaja ďalší členovia realizačného tímu nedostanú víza. Kazachstan narýchlo zareagoval a na post hlavného trénera nominoval Galima Mambetalijeva