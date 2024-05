Čechov posilní Nečas, možno stihne aj sobotný duel s Britmi

Praha 17. mája (TASR) - Českú hokejovú reprezentáciu posilní na domácich MS útočník Martin Nečas. Dvadsaťpäťročný krídelník sa pripojí k národnému tímu po vyradení jeho Caroliny v 2. kole play off NHL, Hurricanes prehrali v semifinále Východnej konferencie s New Yorkom Rangers 2:4 na zápasy.



Generálny manažér českého tímu Petr Nedvěd v piatok informoval, že výstupná prehliadka Nečasa v klube prebehla bez problémov. "Mal by sa k nám pripojiť v sobotu dopoludnia," uviedol Nedvěd podľa portálu hokej.cz. "Samozrejme, je to nepríjemné, Carolina sa počas série s Rangers zlepšovala. Ale Martin má obrovskú motiváciu hrať na MS a teší sa. Bude to pre neho asi taká záplata za nevydarenou vyraďovačkou."



Nečas si v základnej časti pripísal v 77 súbojoch 53 bodov (24+29), v play off pridal v 11 dueloch štyri góly a päť asistencií. "V Caroline patrí medzi najlepších ofenzívnych hráčov. Očakávame od neho úplne to isté na šampionáte. Určite nám pomôže v presilovkách, ktoré nám veľmi nejdú," vyjadril sa Nedvěd. Existuje aj šanca, že Nečas stihne sobotný večerný súboj v pražskej A-skupine s Veľkou Britániou. "Uvidíme, ako sa bude cítiť. Musí sa ešte porozprávať s trénermi," dodal generálny manažér českej reprezentácie.