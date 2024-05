Česi oslávili zisk zlata, Červenka: Bez vás by sme tu nestáli

Praha 27. mája (TASR) - Zaplnené Staroměstské náměstí po štrnástich rokoch a troch dňoch opäť privítalo českých hokejových majstrov sveta. Mužstvo Radima Rulíka vo finále v Prahe zdolalo Švajčiarsko 2:0 a je len deviate v histórii, ktoré získalo zlato na domácom šampionáte. Oslavy začali hneď po úspešnom finále na ľade O2 Arény a v pondelok od 17.00 h pokračovali na námestí.



Fanúšikovia privítali český tím viacerými pokrikmi: "Češi, Češi, Češi", "Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop", či "Mistři, mistři, mistři." Hráči s trofejou vyšli na strechu autobusu a užívali si atmosféru. "Rozmýšľali sme, že rozbijeme okno, ale potom sme si povedali, že to nie je dobrý nápad. Nakoniec sme našli iný východ," povedal útočník Martin Nečas podľa českých médií.



Veľkých ovácií sa podľa očakávania dočkal hrdina z bránkoviska Lukáš Dostál a kľúčoví útočníci Nečas s Davidom Pastrňákom, strelcom zlatého gólu. "Spievať neviem, ale chcel by som," vyhlásil hviezdny útočník Bostonu a fanúšikovia na jeho pokyn začali skandovať: "Tak sme majstri, no a čo". Kapitán Roman Červenka zakričal do mikrofónu: "Bez vás by sme tu nikdy neboli!" Práve 38-ročnému útočníkovi sa zlatá medaila na krku hompáľala druhýkrát v kariére, keďže bol aj pri poslednom predchádzajúcom triumfe na MS 2010 v Kolíne nad Rýnom.



Fanúšikovia s hráčmi si vychutnali štátnu hymnu v podaní Vojtěcha Dyka. Hráči zapózovali s trofejou a na pódium pozvali rodinných príslušníkov. Neskôr odniesli trofej medzi ľudí a rozdávali autogramy. Nechýbala pieseň We Are The Champions od skupiny Queen a ďalšie známe skladby ako Vysoký jalovec či gólový hit Hoja Hoj, ktoré v uplynulých týždňoch pravidelne zaznievali v O2 Aréne. Oslavy prebiehali aj na iných miestach v Prahe a v celej krajine.