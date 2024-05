Českí hokejisti si poradili s Rakúskom 4:0

A-skupina:



Česko - Rakúsko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 20. Kaše (tr. strieľanie), 36. Kubalík (Tomášek, Špaček), 37. Flek (Stránský), 42. Tomášek (Palát, Kubalík). Rozhodcovia: Heikkinen, Kaukokari - Nikulainen (všetci Fín.), Heffner (Nem.), vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 17.413 divákov.



Česko: Mrázek - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, Špaček - Kaše, Sedlák, Červenka - Kubalík, Tomášek, Palát - Stránský, Kämpf, Voženílek - Flek, Kondelík, Beránek



Rakúsko: Madlener - Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeld, Brunner - M. Huber, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - Haudum, Baumgartner, Ganahl - Rohrer, Wukowits, P. Huber



tabuľka A-skupiny:



1. Česko 5 3 1 1 0 19:9 12



2. Kanada 4 3 1 0 0 20:10 11



3. Švajčiarsko 4 3 1 0 0 16:8 11



4. Fínsko 4 2 0 1 1 14:5 7



-------------------------------------



5. Dánsko 5 2 0 0 3 14:18 6



6. Rakúsko 5 1 0 1 3 15:24 4



7. Nórsko 5 1 0 0 4 9:19 3



-------------------------------------



8. V. Británia 4 0 0 0 4 5:19 0

Praha 17. mája (TASR) - Českí hokejisti vybojovali na domácich MS štvrté víťazstvo. Vo svojom piatom dueli v pražskej A-skupine si poradili s Rakúskom 4:0 a majú už istotu štvrťfinále. So ziskom 12 bodov sa dostali na čelo tabuľky pred Kanadu a Švajčiarsko (obaja 11 b), tí však odohrali o zápas menej. Česi v piatkovom stretnutí od úvodu dominovali, súpera definitívne zlomili dvoma presilovkovými gólmi v závere druhej tretiny, keď za stavu 1:0 v rozpätí 64 sekúnd skórovali Dominik Kubalík a Jakub Flek.Domáci reprezentanti odohrajú ďalší zápas v sobotu o 20.20 h, keď možno už aj s novou posilou Martinom Nečasom nastúpia proti poslednému tímuVeľkej Británii. Rakúšania, ktorí zostávajú so štyrmi bodmi na šiestej priečke, nastúpia v nedeľu o 16.20 proti siedmemu Nórsku.Domáci začali mohutným náporom. V úvodnej šanci sa ocitol Kubalík, ktorému sa po peknej kombinácii v rozhodujúcej chvíli zviezol puk z čepele. V 8. minúte neuspel zoči-voči Madlenerovi Voženílek a puk neprepasíroval za rakúskeho brankára zblízka ani Beránek. Hala potom stíchla po tvrdom zákroku Stapelfeldta na Kämpfa, ale ten dokázal po dlhšej chvíli vstať z ľadu a pokračovať v zápase. Rakúšania odolávali až do záveru tretiny. Unterweger fauloval unikajúceho Kašeho, rozhodca nariadil trestné strieľanie a krídelník prvého českého útoku si bekhendovou kľučkou vychutnal Madlenera - 1:0. V druhej časti sa Rakúšania viac osmelili, v 26. min Mrázek podržal svoj tím pri strele Rossiho. Inak sa ďalej hralo podľa českých nôt. Domáci zlomili odpor súpera v závere druhého dejstva, v 36. minúte zvýšil strelou z prvej Kubalík a o 64 sekúnd neskôr opäť v presilovke upravil na 3:0 po rýchlom úniku Flek. Rakúšania už ďalšie zmŕtvychvstanie v tretej tretine nepredviedli. Česi nedali súperovi žiadnu šancu na zvrat a svoju dominanciu zvýraznili ešte jedným gólom. Po prihrávke Paláta sa presadil strelou z prvej Tomášek a uzavrel na konečných 4:0.