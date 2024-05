Nórsko vyhralo nad Dánskom 2:0

A-skupina:



Dánsko - Nórsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 28. Brandsegg-Nygaard (Zuccarello, Thoresen), 60. E. Salsten. Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Kaukokari (Fín.) – Briganti, Gustafson (obaja USA), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 10.011 divákov.



Dánsko: Dichow - M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Bruggisser, N. B. Jensen, Larsen - Blichfeld, Russell, Aagaard - Olesen, True, From - Scheel, Mölgaard, Andersen - Poulsen, Wejse, Storm - Schultz



Nórsko: Haukeland – Johannesen, Solberg, Hansen, Nörstebö, Kasastul, Krogdahl, Hurröd – Zuccarello, Thoresen, Brandsegg-Nygard - Martinsen, E. Salsten, Bakke Olsen - Steen, Vikingstad, Berg-Paulsen - T. Olsen, H. Östrem Salsten, Rönnild



tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 3 2 1 0 0 13:8 8



2. Fínsko 3 2 0 1 0 12:2 7



3. Kanada 2 2 0 0 0 9:3 6



4. Česko 3 1 1 1 0 8:5 6



------------------------------------



5. Nórsko 4 1 0 0 3 8:15 3



6. Dánsko 3 1 0 0 2 6:8 3



7. Rakúsko 2 0 0 0 2 6:11 0



------------------------------------



8. V. Británia 2 0 0 0 2 2:12 0



Praha 13. mája (TASR) - Hokejisti Nórska vyhrali v utorkovom stretnutí A-skupiny na MS v Prahe nad Dánskom 2:0. V nezáživnom severskom súboji mali mierne navrch, prvé body na šampionáte im zabezpečili góly Michaela Brandsegga-Nygaarda a Eirika Salstena, čisté konto s 24 zákrokmi si udržal brankár Henrik Haukeland.Dáni odohrajú ďalší zápas v stredu o 16.20 h proti domácemu Česku, Nóri nastúpia o deň neskôr o 20.20 proti obhajcovi titulu Kanade.Prvá tretina nepriniesla veľa vzruchu. Diváci sledovali opatrný hokej, v ktorom sa tímy chceli hlavne vyvarovať zbytočných chýb. Šancí bolo minimum, o prvú nórsku sa postaral E. Salsten, na opačnej strane neuspel v dobrej pozícii Scheel. V 26. minúte mohli otvoriť skóre Dáni. Po nečakanom odraze puku sa dostal samostatného úniku vo vlastnom oslabení Olesen,aj brankára Haukelanda, ale puk poslal len do bočnej siete. Zahrmelo tak na druhej strane, po vtipnom uvoľnení a prihrávke Zuccarella trafil z prvej pod hornú žŕdku Brandsegg-Nygard - 0:1. Nóri mali aj v ďalších momentoch navrch a v 2. tretine prestrieľali súpera 17:7. Dáni sa vpredu iba ťažko presadzovali, v 38. minúte Haukeland zneškodnil šancu Bruggissera. V tretej časti zvýšili úsilie, ale ich tlak bol jalový, ojedinelú možnosť na vyrovnanie nevyužil Mölgaard. Pri nápore navyše zabúdali na zadné vrátka, náskok mohol zvýšiť Bakke Olsen, no nepodarilo sa to jemu a ani Thoresenovi, keďže video neodhalilo, či puk po jeho dorážke prešiel za bránkovú čiaru. Dánom nepomohla ani záverečná power play, naopak E. Salsten do prázdnej bránky spečatil na konečných 2:0.