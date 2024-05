Hráči majú halu blízko, no cestujú, Pardavý: Je to nariadenie IIHF

Ostrava 14. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska bývajú na MS v Ostrave iba niekoľko krokov od haly, no na zápasy cestujú autobusom. Transfer im často zaberie viac času než pešia chôdza, no tento postup má dôvody. Hlavným motívom nie je snaha o vyhnutie sa fanúšikom, ale splnenie predpisu Medzinárodnej hokejovej federácie. "Je to nariadenie IIHF," uviedol asistent trénera SR Ján Pardavý pre TASR.



Okrem slovenských reprezentantov bývajú v rovnakom hoteli aj tímy Kazachstanu a Poľska. Aj oni cestujú na zápasy autobusom. Slovenských priaznivcov pred zápasmi s Nemeckom, Kazachstanom i USA vyprevádzalo približne sedemdesiat fanúšikov, ktorí ich prišli pozdraviť pri nástupe do autobusu. "Bývame síce blízko, ale blízko je aj fanzóna. Síce sa všetci radi s fanúšikmi odfotíme a podpíšeme, no pred zápasom má každý rád svoj pokoj. Je pre nás lepšie ísť autobusom na zápas a po ňom, keď sme už prezlečení, ide väčšina z nás pešo," povedal brankár Stanislav Škorvánek pre TASR. Za väčším komfortom počas cesty na zápas je aj snaha vysielateľa o zaujímavé zábery pre divákov. "Príchod autobusu pred zápasom snímajú televízne kamery a chcú mať predzápasový materiál, ktorý potom televízie ukazujú. Chcú mať nasnímané príchody oboch tímov," uviedol Pardavý.





