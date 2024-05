Josi posilní na majstrovstvách Švajčiarsko, Fischer: Získavame lídra

Nominácia Švajčiarska na MS v Prahe a Ostrave:



Brankári: Reto Berra (HC Fribourg-Gotteron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (New Jersey Devils/NHL)



Obrancovia: Michael Fora, Sven Jung (obaja HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan, Christian Marti (obaja ZSC Zürich Lions), Romain Loeffel (SC Bern), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL), Roman Josi (Nashville Predators/NHL)



Útočníci: Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Zürich Lions), Thierry Bader, Tristan Scherwey (obaja SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gotteron), Gaetan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog, Sven Senteler, Dario Simion (všetci EV Zug), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)



Praha 9. mája (TASR) - Švajčiarsku hokejovú reprezentáciu posilní na MS v Česku obranca Roman Josi. Jeho klub NHL Nashville ho uvoľnil potom, čo Predators vypadli v 1. kole play off s Vancouverom Canucks (2:4 na zápasy). K tímu sa pripojí vo štvrtok a stihne už prvý zápas A-skupiny proti Nórsku (piatok, 16.20 h)." uviedol reprezentačný tréner Patrick Fischer pre zväzový web. Pre Josiho to bude deviata účasť na MS a prvá od roku 2019 v Bratislave a Košiciach.Josi odohral za Nashville všetkých 82 stretnutí v základnej časti, s 23 gólmi bol najlepší strelec medzi obrancami. Celkovo nazbieral 85 bodov. Spomedzi zadákov mal najviac striel na bránku - 268. V klube mal najvyššiu priemernú minutáž na zápas (24:38) i najviac zblokovaných striel (151). V play off odohral šesť duelov a zaznamenal jeden gól a dve asistencie. Aj vďaka tomu je jedným z troch finalistov na zisk Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu v tejto sezóne zámorskej hokejovej NHL. Je to jeho tretia účasť medzi finálovou trojicou, vlani skončil v hlasovaní druhý a v ročníku 2019/2020 sa tešil z jej zisku.Švajčiari tak majú na súpiske šesť hráčov z profiligy. Okrem Josiho si reprezentačný dres oblečú aj traja spoluhráči Šimona Nemca v New Jersey Devils - brankár Akira Schmid, obranca Jonas Siegenthaler a útočník Nico Hischier. Zo zámoria posilnia tím aj útočníci Nino Niederreiter (Winnipeg) a Philipp Kurashev zo Chicaga. Zverenci Fischera sa predstavia v pražskej A-skupine MS sa stretne ešte s Nórskom, Rakúskom, domácim Českom, Veľkou Britániou, Dánskom, Kanadou a Fínskom.