Lotyšsko zdolalo Kazachstan 2:0

hlasy (iihf.com):



Kristaps Zile, obranca Lotyšska: "Na tomto turnaji máme dvoch skvelých brankárov. Môžeme hociktorého z nich postaviť do bránky a dobre to dopadne. Kristers (Gudlevskis) sa dnes postavil na hlavu. Podržal tím, keď to bolo potrebné. Aj naši hráči však zblokovali veľa striel a tým mu pomohli. Bola to tímová práca."



Leonid Metalnikov, obranca Kazachstanu: "Musíme sa zlepšiť vo všetkých aspektoch. Takisto musíme pracovať na tom, aby sme boli agresívnejší v ofenzíve a nedopúšťali sa školáckych chýb v obrane."

B-skupina:



Kazachstan - Lotyšsko 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)



Góly: 32. Rob. Bukarts (Batna), 36. Egle. Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Vikman (Fín.) - Briganti (USA), Hofer (Nem.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7025 divákov.







Kazachstan: Šutov - Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar, Dikhanbek, Beketajev, Koroljov, Gaitamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Omirbekov, Savickij - Muratov, Muchametov, Paňukov - Rachmanov, Bojko, Asetov



Lotyšsko: Gudlevskis - Žile, Jaks, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Dzierkals - Rob. Bukarts, Batna, Krastenbergs - Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts - Tralmaks, Egle, Gavars







Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9



2. Lotyšsko 3 1 2 0 0 10:6 7



3. Slovensko 3 1 1 0 1 15:12 5



4. USA 3 1 0 1 1 12:11 4



----------------------------------



5. Kazachstan 3 1 0 0 2 5:9 3



6. Nemecko 3 1 0 0 2 8:16 3



7. Francúzsko 2 0 0 1 1 3:6 1



8. Poľsko 2 0 0 1 1 5:10 1

Ostrava 14. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Kazachstanom 2:0 v utorňajšom zápaseB-skupiny na MS v Ostrave. Po troch zápasoch majú na konte sedem bodov za tri víťazstvá, predošlé dve však vybojovali až po predĺžení. Posunuli sa priebežne na druhú priečku o dva body pred Slovensko. Čisté konto s 22 zákrokmi si udržal lotyšský brankár Kristers Gudlevskis.Kazachovia nastúpia na ďalší zápas vo štvrtok 16. mája od 16.20 proti Švédsku, Lotyši budú hrať v stredu od 16.20 s Nemeckom.Prvá tretina bola herne vyrovnaná a Lotyšom ku gólu nepomohli ani tri presilovky. Kazachov v nich podržal brankár Šutov, no prezentovali sa aj viacerými zblokovanými strelami. Diváci sa gólu dočkali v 32. minúte a na radosť lotyšských priaznivcov, ktorí mali v hľadisku prevahu, ho strelil Roberts Bukarts, keď zblízka prekonal Šutova - 0:1. O štyri minúty Kazachovia doplatili na chybu v obrannom pásme, puku sa zmocnil Egle a pohotovo zvýšil na 0:2. Lotyši boli na koni herne aj gólovo a v tretej tretine sa im darilo držať dvojgólový náskok. Súpera nepustili do vyložených šancí a Gudlevskis si v 56. minúte poradil aj so samostatným únikom Michajlisa./vyslaní redaktori TASR hm wr/