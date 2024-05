predpokladané zostavy:



SR: Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna



Lotyšsko: Gudlevskis – Zile, Jaks, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis – Daugavinš, Abols, Dzierkals – Rob. Bukarts, Batna, Krastenbergs – Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts – Tralmaks, Egle, Gavars – Ansons







zostávajúci program SR v základnej skupine MS 2024:



nedeľa, 19. mája: SR - Lotyšsko /20.20/



utorok, 21 mája: Švédsko - SR /20.20/



Ostrava 17. mája (TASR) - Hokejisti Slovenska a Lotyšska zakončia vzájomným zápasom víkend, v ktorom odohrajú dve dôležité stretnutia. Obom tímom pôjde o vylepšenie si pozície v tabuľke pred záverečnými zápasmi v základnej B-skupine, z ktorej sa štyri najlepšie tímy prebojujú do štvrťfinále. Predposledný šiesty duel SR v základnej skupine MS má úvodné buly v nedeľu 18. mája o 20.20 h v Ostrave.Lotyši vstúpili do MS v pozícii obhajcov bronzových medailí. Väčšina hráčov zo súčasného tímu bola pri vlaňajšom historickom úspechu na domácich MS. Úspešne vstúpili aj do ostravskej B-skupiny, v ktorej úvode čelili papierovo slabším súperom. V úvodnom zápase zdolali Poľsko 5:4 po predĺžení, podobným spôsobom triumfovali nad Francúzskom (3:2 pp) a proti Kazachstanu si udržali čisté konto pri víťazstve 2:0.Nemecku podľahli vysoko 1:8 a pred duelom so Slovenskom ich v sobotu od 12.20 h čakal duel so Švédskom.uviedol asistent trénera Ján Pardavý pre TASR.V pozícii brankárskej jednotky Lotyšov vstúpil do turnaja Elvis Merzlikins, jediný z lotyšského tímu, ktorý v sezóne 2023/2024 nastúpil v NHL. V Ostrave sa už do bránky dostal aj bývalý brankár Slovana Bratislava Kristers Gudlevskis, v pozícii trojky čakal na šancu Eriks Vitols.poznamenal Lašák.Pre Slovákov bude duel s Lotyšskom predposledný v základnej skupine, nastúpia naň necelých 24 hodín po stretnutí s Francúzskom. Pôjde iba o šiesty vzájomný zápas na MS, pričom až vlani, na MS 2023 Slováci dosiahli prvé šampionátové víťazstvo nad týmto súperom. Predchádzali mu štyri prehry. Skóre víťazného duelu (2:1) otvoril Matúš Sukeľ, na priebežných 1:1 vyrovnal Rodrigo Abols a víťazný gól strelil v 51. minúte Marek Hrivík - všetci traja sú súčasťou tímov aj v Ostrave. Nechýba v nej ani kapitán Kaspars Daugavinš, ktorý strávil sezónu 2023/2024 v Michalovciach.poznamenal Daugavinš. Okrem neho si v uplynulej sezóne zahrali v slovenskej extralige aj Haralds Egle (Liptovský Mikuláš) a Roberts Mamčics (Nové Zámky)./vyslaní redaktori TASR hm wr/