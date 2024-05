Švédi porazili Nemcov 6:1

B-skupina:



Nemecko - Švédsko 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)



Góly: 48. Pföderl (Michaelis, Ehliz) - 3. Karlsson (Froden), 15. Pettersson (Heed, Burakovsky), 20. Olofsson (Dahlin, Burakovsky), 25. Grundström (Dahlin, L. Johansson), 30. Burakovsky (Holmberg, M. Johansson), 52. Lundeström (Karlsson, Bengtsson). Rozhodcovia: Tscherrig (Švajč.), Hribik, – Ondráček (ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 7:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8309 divákov.



Nemecko: Grubauer (41. Niederberger) - Wissman, J. Müller, Kälble, M. Müller, Forhler, Wagner, Ugbekile - Ehl, Stachowiak, Peterka - Tiffels, Kahun, Reichel - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Eder, Kastner, Tuomie



Švédsko: Ersson - Karlsson, Hedman, Dahlin, Brodin, Heed, Pettersson, Bengtsson - Raymond, Eriksson, Kempe - Burakovsky, Holmberg, M. Johansson - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Froden, L. Johansson, Grundström

Ostrava 13. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili nad Nemeckom 6:1 v pondelňajšom zápaseB-skupiny na MS v Ostrave. Severania mali od úvodu prevahu, ktorá vyústila do trojgólového náskoku po prvej tretine a napokon si po dominantnom výkone pripísali presvedčivé víťazstvo. Na strely prevýšili súpera 46:16. S plným počtom bodov sú na prvom mieste skupiny, Nemci majú na priebežnej šiestej priečke tri body.Nemci nastúpia na ďalší duel v stredu 15. mája od 16.20 proti Lotyšsku, Švédi budú hrať po dvoch dňoch voľna vo štvrtok od 16.20 s Kazachstanom.Švédi mali výborný vstup do zápasu a aktivitou si vytvorili tlak, ktorý vyústil aj do zmeny skóre. V 3. minúte ich poslal do vedenia Karlsson, keď z druhej vlny zakončil protiútok. Petterson a Oloffson ešte v prvej časti prestrelili Grubauera, čím potvrdili streleckú prevahu 17:4. Severania mali aj v druhej tretine hru pod kontrolou, naďalej sa snažili o ofenzívu a Nemcom veľa nedovolili. Presnými zásahmi Grundströma a Burakovského odskočili súperovi už na päťgólový rozdiel. Nemci v tretej tretine znížili, keď Pföderl zblízka využil nepozornosť švédskej defenzívy. Gólovú bodku za zápasom, v ktorom gólovo aj herne dominovali Švédi, dal v 52. minúte Lundeström./vyslaní redaktori TASR wr hm/